Вакцину для хутрових звірів було розроблено фахівцями університету Гельсінкі.

Фінляндія має намір робити хутровим звірам щеплення проти COVID-19.

Фінський Союз заводчиків хутрових звірів (FIFUR) готується почати вакцинацію норок уже найближчими тижнями, пише Yle.

Для такої кампанії дослідницька група Гельсінського університету розробила спеціальну поки що експериментальну вакцину FurcoVac. Окрім лабораторії університету, її вже протестували на одній зі звіроферм. Зазначається, що FurcoVac містить ті ж компоненти, що й вакцини, які використовуються для людей.

"У нас достатньо доз вакцини, щоб двічі вакцинувати всіх фінських племінних норок. Також знадобиться ревакцинація", - розповів науковий керівник проекту у FIFUR Юссі Пеура.

Для вакцинації було виділено близько півмільйона доз вакцини.

Читайте такожУ Данії ввели тимчасову заборону на розведення норокПри цьому випадків зараження коронавірусом норок на фінських фермах поки що не зареєстровано. Однак раніше на фермах в інших країнах ЄС, зокрема, в Данії, Нідерландах та Іспанії, вбили мільйони цих звірків, щоб запобігти поширенню інфекції після виявлення випадків зараження.

За даними FIFUR, до вірусу сприйнятливі норки та єнотоподібні собаки, яких розводять у Фінляндії заради хутра, так само як котячі й білохвості олені. Дослідження показують, що норки здатні передавати вірус людині. На думку експертів, наявність норкових ферм може створювати великий ризик і ускладнювати боротьбу з пандемією.

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Автор: Катерина Комолова