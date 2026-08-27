На місці Каховського моря формується гігантський заповідник, – науковець

Особливість цієї території в тому, що там немає міст, сіл та полів, які б заважали створенню заповідника.

На місці знищеного росіянами Каховського водосховища формується величезна природна територія площею близько 215 тисяч гектарів. Вона може отримати статус найбільшого природно-заповідного масиву України.

Про це в коментарі Інтенту розповів завідувач кафедри ботаніки Херсонського державного університету, доктор біологічних наук, професор Іван Мойсієнко.

Відповідаючи на запитання, чи може на місці колишнього водосховища бути створена одна з найбільших природоохоронних територій України, він заявив: "Не одна із найбільших, а найбільша".

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За словами Мойсієнка, площа колишнього Каховського водосховища, яке також називають Каховським морем, становить приблизно 215 тисяч гектарів. Особливість цієї території полягає в тому, що, на відміну від багатьох інших великих природоохоронних об'єктів, тут практично немає населених пунктів і сільськогосподарських земель.

"215 тисяч гектарів – це суто природна територія. Там нема полів, нема сіл, нема міст", – підкреслив науковець.

Саме ця обставина, на його думку, створює унікальні можливості для формування масштабної природоохоронної території.

Що відбувається на території колишнього Каховського водосховища

6 червня 2023 року російські військові підірвали греблю Каховської ГЕС. Україна та міжнародні правозахисники кваліфікують цей акт як воєнний злочин, теракт та екоцид. Однак за три роки дно водосховища заросло густим молодим вербовим та тополевим лісом, висота дерев у якому сягає кількох метрів.

Як вважають фахівці, вербово-тополеві ліси створюють сприятливі умови для існування великої кількості видів рослин і тварин. Тому їхнє поширення на території колишнього водосховища може стати важливим елементом масштабного природного відновлення.

На думку науковця Івана Мойсієнка, такі ліси мають важливе природоохоронне значення не лише для України, а й для Європи. Це рідкісна екосистема, яка формується на межі водних і наземних середовищ.

Мойсієнко запропонував залишити близько 200 тисяч гектарів колишнього водосховища дикій природі та використати цю територію для відновлення Великого Лугу. Іншу частину території, за його концепцією, можна було б використати для створення кількох менших водосховищ.

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