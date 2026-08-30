Росія за допомогою диверсій у Європі відволікає увагу від своїх невдач в Україні, – WSJ

Росія шукає способи зменшити підтримку України з боку країн НАТО.

Росія активізувала диверсії в Європі з метою посилити тиск і посіяти страх серед союзників Києва. А також щоб відволікти увагу від невдач російської армії з просуванням на території України та дедалі руйнівніших ударів українських безпілотників і ракет усередині країни.

Як пише The Wall Street Journal, у НАТО заявляють, що ці атаки є тривожним сигналом, оскільки президент Володимир Путін прагне обмежити потоки європейської допомоги Україні та посіяти розбрат серед союзників. При цьому західні чиновники вважають, що Росія може ще більше загострити конфронтацію і вже захопила українські безпілотники, які вона може використовувати для потенційних провокацій проти країн НАТО.

На знак занепокоєння Вашингтона директор ЦРУ Джон Реткліфф у вівторок здійснив несподівану поїздку до Москви, частково для того, щоб переконати Путіна в підтримці США своїх союзників по НАТО, повідомляють обізнані джерела.

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"Росія шукає способи зменшити підтримку України з боку країн НАТО, і одним із побічних ефектів, яких вона також прагне, є поширення паніки", – заявив Ремігіюс Брідікіс, директор цивільної розвідки Литви.

Рівень агресії посилився

Протягом останніх тижнів російські безпілотники неодноразово втручалися в повітряний простір НАТО. А нідерландські розвідувальні служби попередили, що "російські державні структури систематично ведуть цифрове шпигунство", зламуючи камери, підключені до мережі, для стеження за допомогою Україні. За даними українського Центру безпеки "Сагайдачний", кількість задокументованих інцидентів, до яких причетна Росія, зросла з близько 10 за 2024 рік до приблизно 15 на місяць, починаючи з квітня.

Як зазначають у WSJ, рівень агресії посилився, оскільки війна Росії з Україною вступила в нову, більш смертоносну фазу. Україна завдає дедалі успішніших ударів по цілях у глибині Росії, завдаючи шкоди нафтогазовому сектору, а також іншим галузям, що живлять військову машину Москви.

"Незалежно від того, чи стоїть за всім цим хаосом Путін, чи ні, це може зіграти на руку Москві, підвищивши її репутацію впливової держави", – зазначає видання.

Вигода для Кремля

Крім того, російська кампанія може викликати у європейців побоювання, що вони наражаються на особисту небезпеку внаслідок політики їхніх урядів щодо України. Ще один потенційний страх полягає в тому, що відправка зброї в Україну виснажує європейські арсенали, які можуть знадобитися для боротьби з Росією, – і якщо Москва продемонструє, що становить загрозу, логіка відмови від постачання зброї на схід посилиться.

При цьому Кремль отримує вигоду від розпалювання внутрішньополітичної напруженості напередодні майбутніх місцевих або національних виборів у країнах НАТО, зокрема в Німеччині, Франції, Фінляндії, Естонії та Польщі.

Водночас поки що мало доказів того, що цей план працює. Східні члени альянсу демонструють найсильнішу підтримку збереження військової допомоги Україні та збільшення військових витрат у країні.

Путін може напасти на НАТО

Раніше видання The Telegraph оприлюднило 6 сценаріїв, як Путін може спробувати знищити НАТО. "Кримський сценарій" із вторгненням "зелених чоловічків", прямий напад, вторгнення безпілотників, напад під чужим прапором, диверсії проти критичної інфраструктури та кібератаки.

А прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що Росія серйозно готується до можливого загострення ситуації не тільки у війні проти України, ця осінь і зима будуть ключовими.

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