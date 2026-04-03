Жеребець пильнує: у районі Чорнобиля помітили сімейство рідкісних коней

Дослідники показали цікаві фото, на яких лоша крокує поруч з дорослими тваринами.

У Чорнобильському радіаційно-екологічному біосферному заповіднику зафіксували родину коней Пржевальського. Як розповіли в установі, дивовижних тварин, які є своєрідним брендом зони відчуження, вдалося сфотографувати, коли вони спокійно "гуляли" територією заповідника.

"Серед весняних просторів Чорнобильського заповідника життя вирує по-особливому - спокійно, злагоджено та за своїми правилами. Сімейство коней Пржевальського тримається разом: жеребець пильнує, кобили ведуть, а лоша впевнено крокує поруч", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, кінь Пржевальського – підвид дикого коня, названий на честь свого першовідкривача – мандрівника Миколи Пржевальського. Ці неймовірні тварини у XX столітті були винищені у природному середовищі, але збереглися у зоопарках. Потім відбулася їхня реінтродукція у природу.

Відео дня

Наприкінці 1990 років до зони відчуження перевезли трьох жеребців із Лозівського конезаводу, а також 10 жеребців і 18 кобил - із заповідника "Асканія-Нова".

У 2004 році до чорнобильської зони доправили ще 13 тварин із київського та одеського зоопарків, але, їх випустили без акліматизації, через що вони загинули. Загалом у процесі перевезення та пристосування загинув 21 кінь, а основу нової популяції склали 23 тварини - два жеребці та 15 кобил, від яких почався розвиток популяції у зоні відчуження.

Станом на 2018 рік, поруч з Чорнобильською АЕС мешкало близько 150 коней. Цікаво, що степові коні надають перевагу проживанню у Рудому лісі та у покинутих будівлях.

Коні Пржевальського: останні новини

Як писав УНІАН, рідкісні коні Пржевальського настільки добре адаптувалися у Чорнобильському радіаційно-екологічному біосферному заповіднику, що спокійно відпочивають навіть біля високовольтної ЛЕП. Якось їх зафіксували на лузі, де тварини гуляли навколо вежі високовольтної ЛЕП.

На жаль, небезпекою для тварин є міни, які залишили російські військові під час перебування у зоні відчуження у 2022 році. Наприклад, торік на вибуховому пристрої підірвався кінь Пржевальського. Понівечене тіло знайшли прикордонники біля одного з покинутих лісових маршрутів.

