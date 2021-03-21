Темі «Відновлення лісів: шлях до виходу з кризи та добробуту» було присвячено засідання, присвячене Міжнародному дню лісів.

Відродження лісів на планеті є вірним шляхом до відновлення людини після пандемії та до «зеленішого» майбутнього.

Про це заявив заступник Генерального секретаря ООН з економічних питань Лю Чженьмінь, виступаючи під час віртуального засідання, присвяченого Міжнародному дню лісів, повідомляє ресурс "Новини ООН».

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За словами Чженьмінь, ліси зіграли величезну роль у порятунку людей від COVID-19.

Заступник генсека нагадав, що ліси та зелені насадження запобігають ерозії та втраті ґрунтів і пом'якшують наслідки зміни клімату.

«Вони забезпечують людей паливом і продовольством. Для багатьох ліси є важливим джерелом доходу. У період пандемії саме ліси дозволили забезпечити населення всім необхідним: вони стали вихідним матеріалом для виробництва масок, етанолу для антисептиків, паперових рушників, мила та інших предметів санітарії», - зазначив він.

До того ж, сказав Чженьмінь, в період ізоляції ліси та парки стали місцем, де можна було безпечно гуляти та займатися спортом, дотримуючись при цьому необхідної дистанції.

«Саме здорові ліси при грамотному управлінні ними можуть стати свого роду природним буфером проти зоонозних захворювань та нових пандемій», - вважає він.

Проте, підкреслив він, не дивлячись на їхню очевидну важливість, ліси все ще перебувають у небезпеці. Так, за останні три десятиліття темпи збезлісення Землі сповільнилися, однак, незважаючи на це, з 1990 року було втрачено близько 420 млн га лісу. Скорочення площі лісів веде до зникнення багатьох диких видів флори та фауни.

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Заступник Генерального секретаря зазначив, що щороку сім мільйонів гектарів лісових покривів вирубують для потреб сільського господарства, під пасовища, заводи і фабрики та під нові житлові забудови.

За даними Продовольчої та сільськогосподарської організації (ФАО), сьогодні ліси займають 4,06 млрд га - тобто 31 відсоток суші. Більш ніж половина всіх лісів світу припадає на п'ять країн: Російську Федерацію, Бразилію, Канаду, США і Китай.

Як повідомляють експерти Всесвітнього фонду дикої природи, в Росії залишилося 247 млн га первозданних лісів, які не були порушені людською діяльністю. Але вони зникають зі швидкістю понад 1,6 млн га на рік, і ця швидкість стрімко зростає.

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Автор: Тамара Отовська