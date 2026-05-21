'Крилата богиня': у зіркових лелек Одарки та Грицика вилупилось четверте пташеня (відео)

Сталося це, коли малечу зігрівала "матуся", а тато сидів на стовпі.

У відомих лелек Одарки та Грицика, що мешкають у Національному природному парку "Пирятинський" (Полтавщина), з’явилося четверте пташеня. Як повідомила дослідниця Іра Саражинська, крихітка вилупилася вчора пізно ввечері.

"Іноді новини з гнізда бувають нічними, тобто чорно-білими, а не кольоровими, як удень. Так буде цього разу, бо четверте лелеченя Одарки та Грицика вилупилося 20 травня о 21:26. Сталося це, коли малечу зігрівала Одарка. А Грицик поки що нічого не знає про поповнення в родині, бо полетівши ввечері, лишився на ніч на стовпі неподалік", - розповіла Саражинська.

За її словами, поки пташеня вибиралося зі шкаралупи, глядачі ютуб-каналу "Лелека Грицько" донатами на підтримку ЗСУ обирали ім'я. В результаті, четверте пташеня назвали Ніка, що у давньогрецькій міфології означає "крилата богиня" та уособлює перемогу та тріумф.

Пташенята Одарки і Грицика

Нагадаємо, у лелек Одарки та Грицика, що мешкають у Національному природному парку "Пирятинський" (Полтавщина) з’явилося п’ять яєць: перше з’явилося 13 квітня, друге – 15 квітня, третє – 17-го, четверте – 19-го та п'яте яйце – 21 квітня.

18 травня в Одарки та Грицика, з'явилася двійня - лелеченят назвали глядачі, котрі зробили найбільші донати для підтримки ЗСУ. Перше лелеченя назвали Лельович, друге – Махаон. Наступного дня вилупилося третє лелеченя - люди вирішили назвати пташеня Мрією – таке ім’я запропонував громадянин Німеччини, який зробив донат на підтримки ЗСУ.

