У природному парку на Одещині помітили справжнього майстра маскування (фото)

Забарвлення цього птаха ідеально імітує сухий очерет та тіні в заростях, тому угледіти його практично неможливо.

В Одеській області, на території Національного парку "Тузлівські лимани", помітили птаха, який має охоронний статус.

Мова йде про руду чаплю, яка вміє прикидатися невидимкою, розповів доктор біологічних наук, начальник науково-дослідного відділу нацпарку Іван Русєв. За його словами, зараз триває активна міграція птахів з Африки, серед них є дуже цікавий птах, якого зафіксували на Одещині - руда чапля (Ardea purpurea).

"У нацпарку "Тузлівські лимани" руді чаплі є вкрай рідкісними і зустрічаються лише під час весняного та осіннього прольотів. Це справжній "майстер маскування" серед водно-болотних птахів. Хоча вона є близькою родичкою відомої сірої чаплі, її спосіб життя та зовнішність мають кілька вражаючих особливостей", - зазначив дослідник.

Науковець описав кілька цікавих фактів про руду чаплю. Зокрема, вона застосовує ефект "очеретяної невидимки". На відміну від сірої чаплі, яка часто стоїть на відкритій воді, та є дуже потаємною істотою. Її забарвлення (суміш рудого, каштанового та темно-сірого з чорними смугами) ідеально імітує сухий очерет та тіні в заростях. Коли вона відчуває небезпеку, то витягує шию вертикально вгору і завмирає, стаючи практично невидимою серед стебел.

Її гнучка шия значно тонша, ніж у сірої чаплі, що дозволяє їй робити блискавичні випади у вузьких проходах між очеретом. А надзвичайно довгі пальці ніг створюють великі площі опори, що дозволяє ходити по плаваючій рослинності, не провалюючись у воду - наприклад, по лататтю або сплутаному очерету.

Хоча основу раціону складає риба, руда чапля полює на все, що може проковтнути: жаб, великих комах, ящірок, дрібних гризунів і навіть пташенят інших водних птахів. Полює вона зазвичай у сутінках або на світанку.

Ще руда чапля – далекий мандрівник, перелітний птах.

"Ті особини, що гніздяться в Україні (зокрема в плавнях на півдні), на зиму відлітають далеко в тропічну Африку, долаючи Сахару. Цікаво, що вони летять переважно вночі, на відміну від багатьох інших великих птахів", - розповів Русєв.

