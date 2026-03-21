В Одеській області у дику природу випустили найрідкіснішу сову в Україні

Розмах крил цієї сови сягає майже метра, хоча сам птах завбільшки з голуба.

В Одеській області, у Національному природному парку "Тузлівські лимани", у дику природу випустили рідкісного птаха – сову-сипуху.

Про це розповів доктор біологічних наук, начальник науково-дослідного відділу нацпарку Іван Русєв. За його словами, птах був на реабілітації на Станції юннатів у місті Ізмаїл, куди його принесли пораненим кілька місяців тому.

"Зараз ми привезли її у нацпарк і випустили в дику природу. Вона чудово полетіла і оглядала з висоти пташиного польоту великі простори свого майбутнього помешкання", - розповів науковець.

Відео дня

За його словами, в Україні зустрічається 13 видів сов. Одна із найбільш рідкісних - сипуха. Вид внесено до Червоної книги України з природоохоронним статусом "зникаючий". Сипухи невеликі за розміром (приблизно як голуб). У них не круглий, як в інших видів сов, а серцеподібний лицевий диск. В забарвленні переважають сірі та жовтуваті кольори. Має розмах крил близько 90 см.

"Сім’я сипух за рік відловлює тисячі гризунів вони виконують важливу санітарну роль, відловлюючи, в першу чергу, хворих і ослаблених гризунів, які є носіями збудників небезпечних для людей хвороб. Є різні фактори які впливають на чисельність цього виду, переважно негативний антропогенний вплив в різних напрямах", - зазначив дослідник.

На даний час їх чисельність досягла критичних значень, за якими стоїть загроза зникнення виду, додав Русєв.

Інші новини про творин

Вас також можуть зацікавити новини: