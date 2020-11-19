У Канаді лосі часто підходять до автомобілів і починають їх вилизувати. Вся справа в технічній солі, якою посипають дороги.

У Канаді встановили електронні щити із закликом не дозволяти лосям облизувати машини.

Фотографії щитів розмістила користувачка Twitter Carolyn Campbell.

"Привіт, лосі. У нас є суворі інструкції щодо ваших звичок у перекусі", - підписала вона фотографії.

Відомо, що місцеві лосі часто підходять до автомобілів і починають їх вилизувати. Вся справа в технічній солі, якою посипають дороги.

Власники автомобілів часто знімають це на відео, навіть не намагаючись зупинити тварин.

Читайте такожУ США ведмеді "пограбували" кілька магазинів і потрапили на відео

У зв'язку з цим канадській владі довелося встановити електронні щити вздовж доріг із закликами зупинити облизування машин. На них так і говориться: "Не дозволяйте лосям облизувати вашу машину".

Щоб припинити облизування, влада також пропонує тиснути на гудок і сподіватися, що тварина злякається і втече. При цьому штовхати лосів не рекомендують - як і виходити з машини.

Вас також можуть зацікавити новини:

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: УНІАН