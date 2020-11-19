У Канаді встановили електронні щити із закликом не дозволяти лосям облизувати машини.
Фотографії щитів розмістила користувачка Twitter Carolyn Campbell.
"Привіт, лосі. У нас є суворі інструкції щодо ваших звичок у перекусі", - підписала вона фотографії.
Відомо, що місцеві лосі часто підходять до автомобілів і починають їх вилизувати. Вся справа в технічній солі, якою посипають дороги.
Власники автомобілів часто знімають це на відео, навіть не намагаючись зупинити тварин.
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У зв'язку з цим канадській владі довелося встановити електронні щити вздовж доріг із закликами зупинити облизування машин. На них так і говориться: "Не дозволяйте лосям облизувати вашу машину".
Щоб припинити облизування, влада також пропонує тиснути на гудок і сподіватися, що тварина злякається і втече. При цьому штовхати лосів не рекомендують - як і виходити з машини.
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