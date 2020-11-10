Гігант світового ринку фастфуду Mcdonald's анонсував серію продукції на основі рослинного м'яса, яка отримала назву McPlant.
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Як повідомляє BBC, нова продукція вийде на ринок в 2021 році, і буде включати в себе бургери, замінники курятини і сендвічі для сніданку.
Зазначається, що в Канаді Mcdonald's тестувала бургер на рослинній основі спільно у співпраці виробником рослинного м'яса Beyond Meat. Однак зараз Mcdonald's не повідомляє, хто буде постачальником рослинного м'яса. У зв'язку з цим акції Beyond Meat навіть впали в ціні.
Крок Mcdonald's назустріч штучному м'ясу пояснюють побоюваннями з приводу впливу м'яса на здоров'я, навколишнє середовище і добробут тварин.
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