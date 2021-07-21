Учора на заводі "Рівнеазот" в цеху з виробництва азотної кислоти сталася розгерметизація трубопроводу і викид нітрозних газів. Наслідки надзвичайної ситуації ліквідовано. Жертв та постраждалих немає.

Міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський назвав попередню причину аварії на заводі "Рівнеазот".

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив на засіданні уряду.

За його словами, підприємство функціонує з 1969 року, і за останнє десятиліття капітальний ремонт з заміною трубопроводу, на якому сталася розгерметизація, не було.

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"Тому попередня причина може бути такою: невідповідність матеріалу трубопроводу заявленим характеристикам виробника, а також корозія ділянки трубопроводу. Остаточний висновок зробить спеціальна комісія, яка зараз працює на підприємстві", - заявив Монастирський.

Як повідомляв УНІАН, 20 липня на підприємстві "Рівнеазот" в цеху з виробництва азотної кислоти сталася розгерметизація трубопроводу. В результаті надзвичайної ситуації стався разовий викид нітрозних газів. Наслідки НС ліквідовано. Жертв та постраждалих немає.

Поліція відкрила провадження за ч. 1 ст. 273 КК України (порушення правил безпеки на вибухонебезпечних підприємствах або у вибухонебезпечних цехах).

Голова Держекоінспекції Андрій Мальований заявив, що після аварії на "Рівнеазоті" в обласному центрі та прилеглих населених пунктах перевищення гранично допустимих концентрацій небезпечних речовин у повітрі не виявлено.

У ДСНС також запевнили, що жодної загрози населенню через аварію на підприємстві немає.

Приватне акціонерне товариство "Рівнеазот" – лідер із виробництва мінеральних добрив у Західній Україні. У 2011 році "Рівнеазот" увійшов до холдингу OSTCHEM, який об’єднує активи азотної хімії Group DF Дмитра Фірташа. Підприємство розташоване неподалік Рівного.

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Автор: Леся Лещенко