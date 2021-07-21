Міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський назвав попередню причину аварії на заводі "Рівнеазот".
Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив на засіданні уряду.
За його словами, підприємство функціонує з 1969 року, і за останнє десятиліття капітальний ремонт з заміною трубопроводу, на якому сталася розгерметизація, не було.
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"Тому попередня причина може бути такою: невідповідність матеріалу трубопроводу заявленим характеристикам виробника, а також корозія ділянки трубопроводу. Остаточний висновок зробить спеціальна комісія, яка зараз працює на підприємстві", - заявив Монастирський.
Як повідомляв УНІАН, 20 липня на підприємстві "Рівнеазот" в цеху з виробництва азотної кислоти сталася розгерметизація трубопроводу. В результаті надзвичайної ситуації стався разовий викид нітрозних газів. Наслідки НС ліквідовано. Жертв та постраждалих немає.
Поліція відкрила провадження за ч. 1 ст. 273 КК України (порушення правил безпеки на вибухонебезпечних підприємствах або у вибухонебезпечних цехах).
Голова Держекоінспекції Андрій Мальований заявив, що після аварії на "Рівнеазоті" в обласному центрі та прилеглих населених пунктах перевищення гранично допустимих концентрацій небезпечних речовин у повітрі не виявлено.
У ДСНС також запевнили, що жодної загрози населенню через аварію на підприємстві немає.
Приватне акціонерне товариство "Рівнеазот" – лідер із виробництва мінеральних добрив у Західній Україні. У 2011 році "Рівнеазот" увійшов до холдингу OSTCHEM, який об’єднує активи азотної хімії Group DF Дмитра Фірташа. Підприємство розташоване неподалік Рівного.
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