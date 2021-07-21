Співробітники Держекоінспекції проводять екологічну експертизу у зв’язку з аварійною ситуацією на ПрАТ "Рівнеазот".

Після аварії на "Рівнеазот" у місті та прилеглих населених пунктах перевищення гранично допустимих концентрацій небезпечних речовин у повітрі не виявлено.

Про це голова Державної екологічної інспекції України Андрій Мальований повідомив у Facebook.

За його словами, фахівці Держекоінспекції посилено працюють на Рівненщині. Триває проведення екологічної експертизи у зв’язку з аварійною ситуацією на ПрАТ "Рівнеазот".

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Учора та сьогодні здійснюється дослідження ґрунтів у населених пунктах поблизу підприємства з урахуванням рози вітрів. Уже відібрано проби ґрунту у 5-х точках: поблизу підприємства, на території населених пунктів Городок, Караєвичі, Обарів, а також у місті Рівне (зі сторони луцького кільця).

При цьому фахівці ДЕІ не виявили перевищення допустимих концентрацій небезпечних речовин у повітрі.

Аварія на «Рівнеазоті»

Як повідомляв УНІАН, 20 липня на заводі "Рівнеазот" сталася розгерметизація трубопроводу в цеху з виробництва азотної кислоти. В результаті надзвичайної ситуації стався разовий викид нітрозних газів. Наслідки НС ліквідовано. Жертв та постраждалих немає.

Поліція відкрила провадження за ч. 1 ст. 273 КК України (порушення правил безпеки на вибухонебезпечних підприємствах або у вибухонебезпечних цехах).

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Автор: Вікторія Токарєва