Надзвичайники обв’язали рогатого конструкцією з рятувальних мотузок та за допомогою маніпулятора витягнули на тверду поверхню.

Сьогодні, 11 травня, до надзвичайників Чернігівщини надійшло повідомлення про те, що лось впав до водної споруди та не може вибратися самостійно.

Як повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій, на місце події прибули рятувальники та побачили виснажену тварину, яка ось-ось захлинеться водою.

"Надзвичайники обв’язали рогатого конструкцією з рятувальних мотузок та за допомогою маніпулятора витягнули на тверду поверхню. Після того, як лось прийшов до тями від шокового стану, він одразу чкурнув у ліс", - додали там.

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Інциденти з порятунком тварин в Україні

Пораненого оленя врятували на Рівненщині. Тварину на узбіччі помітили патрульні біля села Козин. Коли підійшли ближче, побачили, що оленятко не може підвестися. Напоїли його водою та викликали ветеринара. Після обстеження з’ясувалось, що тварину наймовірніше збили автівкою.

На Чернігівщині п'ятеро каченят не змогли завершити шлях до озера, бо провалилися у водяний колектор. Крики сполоханої мами-качки привернули увагу перехожих, які викликали ДСНС. Варто зазначити, що колодязі були закриті люками. Вочевидь, маленькі пташенята провалилися між отворами. Рятувальники за писком малечі визначили, куди саме треба спуститися. Усіх п'ятьох каченят зібрали у коробку та повернули стурбованій матері. На щастя, у колекторі було чисто і сухо, тож качата не постраждали, і бадьоро попливли озером, до якого їх підкинули рятувальники.

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