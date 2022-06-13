Через розпочату Росією війну в Україні також дуже страждає дика природа.

В Одеській області через повномасштабне вторгнення РФ в Україну постраждав заповідник "Тузлівські лимани".

Про це в Facebook повідомив доктор біологічних наук, співробітник Національного природного парку "Тузлівські лимани" (Одеська обл.) Іван Русєв.

Він зазначає, що через розпочату Росією війну в Україні також дуже страждає дика природа.

"У цю пору, особливо на вихідних, тут, в цьому мальовничому ландшафті нацпарку – на мілинах лиманів і узбережжі Чорного моря, завжди було багато птахів, були гнізда рідкісних видів, завжди були мелодії дикої природи, тут завжди відпочивали люди. А зараз сумно і тільки багато, багато вирв від рашистських ракет та мін, і тисячі уламків, що вбивають все живе навколо", - написав Русєв.

Зараз до адміністрації парку надходить багато звернень – люди запитують, чи можна в заповіднику відпочити, як це було в минулі роки.

"Ні, зараз небезпечно (відпочивати в нацпарку – УНІАН), а в деяких місцях категорично заборонено", - акцентує вчений.

При цьому він стверджує, що з часом, з перемогою України і припиненням бойових дій, природа відродиться.

Заповідник "Тузлівські лимани": що відомо

"Тузлівські лимани" – національний природний парк, розташований в Одеській області. Створений 1 січня 2010 року. Площа – 27 тис. 865 га. Загальна площа водних дзеркал водойм — 206 кв. км. Система озер, розташованих у парку, має статус водно-болотних угідь міжнародного значення, згідно Рамсарської конвенції, з особливим охоронним режимом.

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