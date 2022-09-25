На півдні регіону водойми через недосконалу експлуатацію та зміни клімату потребують оновлення.

В Одеській області розглянуть можливість наповнити водою озеро Ялпуг та відремонтують шлюзи у водоймищах.

Про це повідомив на брифінгу начальник Одеської обласної військової адміністрації Максим Марченко.

За його словами, сьогодні він відвідав Ізмаїльський район, де провів нараду щодо вирішення проблемних питань стану водойм та водосховищ.

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"Надав доручення розлянути варіанти наповнення водою озера Ялпуг. Також заплановано відновлення та ремонт шлюзів в водоймищах Саф’янівської громади для підтримання належного рівня води в придунайських озерах", - сказав начальник ОВА.

Також у смт Вилково Марченко спільно з керівництвом Ізмаїльського району і місцевої громади обговорили шляхи вирішення проблеми поглиблення Білгородського каналу.

Як пояснив очільник ОВА, в Одеської області налічується 45 озер, у тому числі 8 прісноводних придунайських озер: Ялпуг, Кугурлуй, Катлабух, Китай, Сасик, Кагул, Картал, Саф’яни, які за площею є найбільшими у порівнянні з іншими водоймами області.

Він зазначив, що всі ці водойми та водотоки до них з річки Дунай зазнали значного негативного впливу у попередні роки через недосконале управління та експлуатацію, зміну клімату.

"Існуюча система протипаводкового захисту на українській ділянці нижнього Дунаю - це захисні дамби загальною протяжністю 225 км та 13 основних шлюзів-регуляторів. Канали експлуатуються понад 60 років, замулені і заросли рослинністю, потребують робіт з розчищення. В аварійному стані захисна дамба на Дунаї, що створює загрозу питному водозабору Ізмаїла", - сказав Марченко.

Він нагадав, що природно-кліматичні умови півдня Одещини значно впливають на кількість та якість води в зазначених водоймах Придунав’я. Вода з них використовується для потреб фермерських господарств і населення регіону, зокрема для зрошення і питного водопостачання. Також водойми використовуються для ведення рибного господарства і рекреаційних цілей.

Катастрофа у "Тузлівських лиманах"

У національному природному парку "Тузлівські лимани" Одеської області катастрофічно пересихають унікальні дрібні внутрішні озера, названі на честь академіка Ювеналія Зайцева.

Відомо, що з 24 лютого 2022 року, окупанти мінували та забруднювали Чорне море, вбивали сонарами дельфінів. Але на тлі війни в кінці літа також висохли й озера академіка Ювеналія Зайцева.

Окрім військових дій, одною з причин відсутності водообміну, є й той факт, що рибалкам не дали дозволу відкрити прорву.

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