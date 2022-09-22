Після жорстокого побиття жінка померла в ліфті багатоповерхівки.

В Одесі затримано чоловіка, який до смерті побив свою співмешканку. Він влаштував жінці "сцену ревнощів", бо та "піздно прийшла додому".

Про це повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Одеській області.

"Подія сталася в понеділок за місцем мешкання цивільного подружжя на території Київського району міста. Нетверезий чоловік влаштував жінці "сцену ревнощів", коли та пізно прийшла додому, нещадно побив її й виставив за двері. Від отриманих травм 31-річна потерпіла померла прямо в ліфті", - йдеться у повідомленні.

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Про смерть жінки правопорушник повідомив поліції, коли побачив її мертву і відволік додому. Співробітники поліції вилучили з місця скоєння злочину речові докази, зокрема розбиту пляшку, якою фігурант бив потерпілу.

Правоохоронці затримали 36-річного чоловіка за підозрою в умисному спричиненні співмешканці тяжких тілесних ушкоджень, що призвели до її смерті. Йому повідомили про підозру у вчиненні правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.121 Кримінального кодексу. За умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілої, чоловіку загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до десяти років.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що на Одещині п'яний водій на BMW врізався у стіну житлового будинку, є жертва.

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