Масштабна пожежа в регіоні сталася ще в травні цього року.

Мешканця міста Шумськ Тернопільської області визнали винним у підпалі, що спричинив лісову пожежу. Суд призначив йому покарання у вигляді 2 років обмеження волі з випробувальним терміном на 1 рік, а також забов’язав відшкодувати збитки на суму понад 175 тисяч гривень.

Як повідомляється в Telegram-каналі МВС України, йдеться про випадок, що стався ще в травні цього року. Чоловік спричинив пожежу в лісі, спалюючи сміття.

Кременецька місцева прокуратура підтримала щодо зловмисника публічне обвинувачення за ч. 1 ст. 245 КК (Знищення або пошкодження об'єктів рослинного світу). Суд визнав чоловіка винним та задовольнив позов прокурора.

Наголошується, що українське законодавство передбачає як штрафи, так і більш суворі вироки за навмисні підпали, або необережність, що спричинила масштабну пожежу.

Раніше повідомлялось, що лісові пожежі в Греції спалили десятки будинків. У вівторок вогонь безконтрольно вирував на північ від Афін. Рятувальники боролися з 81 лісовою пожежею під час найсильнішої хвилі спеки в Греції за більш ніж 30 років.

З настанням ночі понад 500 пожежників за допомогою дев'яти вертольотів, семи літаків та 305 поліцейських в густій рослинності гасили пожежу на нижніх схилах гори Парніта.

Автор: Дмитро Захаров