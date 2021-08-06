З Чернівців поїзд вирушатиме 7 та 9 серпня, а з 15 серпня і до кінця літа курсуватиме через день по непарних числах.

"Укрзалізниця" (УЗ) призначила додатковий поїзд № 274/273 Чернівці - Одеса, повідомила прес-служба компанії.

З Чернівців поїзд вирушатиме 7 та 9 серпня, а з 15 серпня і до кінця літа курсуватиме через день по непарних числах.

З Одеси він курсуватиме за схожим графіком: 8 та 10 серпня, а потім з 16 серпня по парних числах.

Відзначається, що з Чернівців він відправлятиметься о 17:05, а зворотно з Одеси - о 15:47.

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Нагадаємо, "Укрзалізниця" з 6 серпня запускає додатковий швидкий нічний поїзд №217/218 Київ – Рахів, а з 9 серпня - поїзд №287/288 Київ — Одеса.

З 4 серпня компанія запустила додатковий поїзд №110/109 Львів – Херсон.

Автор: Павло Степанець