Великі зграї чапель тусуються у заповіднику у пошуку їжі, але їм дуже заважає війна.

У заповідник на Одещину завітали чудові чаплі, яких вдалося зафіксувати місцевим екологам.

Як повідомили в адміністрації національного природного парку "Тузлівські лимани", на початку вересня спостерігається активна міграція птахів.

"І серед них багато чапель. Особливо виділяються великі білі чаплі. Цілий день вони зайняті пошуком їжі. Їх можна бачити на воді при полюванні на рибу і на суходолі в пошуках комах та ящірок і біля очерету в пошуках жаб. Але настає вечір, близько 20.00 вони разом займають свої місця в кронах дерев на узбережжі моря", - розповідають екологи.

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Зазначається, що таким чином чаплі відпочивають до світанку. Однак, коли лунають нічні, або світанкові потужні "шуми від війни", чутливі птахи миттєво розлітаються. Дехто з них повертається на завершення ночівлі, а дехто вже починає зрання шукати місця для полювання.

Також в адміністрації заповіднику розповіли, що у "Тузлівських лиманах" зараз є екзотичні руді чаплі.

"Вони у нацпарку зустрічаються тільки на весняному та осінньому міграційних прольотах. Неймовірні істоти зупиняються у нас на відпочинок та у пошуках їжі. Зранку вже відчувається реальний подих осені і мігруючих птахів стає все більше й більше. І багато з них летить до нас з "оркостану" (РФ – УНІАН). Але коли лунають вибухи, птахи миттєво розлітаються", - наголошують екологи.

Деякі руді чаплі повертається, а певна частина від переляку залишає заповідник і шукає інші місця, подалі від війни. Фахівці зафіксували молодих рудих чапель, які летять в Африку, а за ними стоять великі білі чаплі.

"Сподіваємось, що вони навесні вже повернуться у переможну Україну", - кажуть екологи.

Цікавості "Тузлівських лиманів"

Нагадаємо, у заповіднику "Тузлівські лимани" цьогоріч вперше почали гніздуватися рожеві фламінго. У нацпарку їх зафіксовано понад півтисячі. Також сюди прилетіли яскраві червонокнижні сиворакші – з Південної Африки вони подолали 6 тис. км та оселилися на кордоні "Тузлівська Амазонія".

Ще у парку вперше з’явився рідкісний павук - чорна товстоголовка і сюди через війну перекочували червонокнижні "священні" птахи - огари.

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