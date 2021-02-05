Мунтжаки - одні з найменших оленів на планеті.

В Одеському зоопарку з'явилося на світ дитинча китайського оленя.

Читайте такожТигр загризли в зоопарк на Чернігівщині (фото)Про це йдеться у сюжеті ТСН.

Малюк завбільшки з кішку, але вже швидко бігає. Втім, від мами - ні на крок.

Харчується оленя материнським молоком. Олениця - турботлива мати, дитину пестить і в основному ховає від сторонніх очей. І стать новонародженого поки невідомий.

Як відомо, мунтжаки - одні з найменших оленів на планеті, що мешкають в Південній і Південно-Східній Азії. Важать мунтжаки від 12 до 33 кілограмів, в окремих видів вага досягає 50 кілограмів.

Вам може бути цікаво

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: УНІАН