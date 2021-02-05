Харчується оленя материнським молоком / скріншот
В Одеському зоопарку з'явилося на світ дитинча китайського оленя.
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Малюк завбільшки з кішку, але вже швидко бігає. Втім, від мами - ні на крок.
Харчується оленя материнським молоком. Олениця - турботлива мати, дитину пестить і в основному ховає від сторонніх очей. І стать новонародженого поки невідомий.
Як відомо, мунтжаки - одні з найменших оленів на планеті, що мешкають в Південній і Південно-Східній Азії. Важать мунтжаки від 12 до 33 кілограмів, в окремих видів вага досягає 50 кілограмів.
В Одеському зоопарку з'явилося на світ дитинча китайського оленя
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