Наразі деякі зграї рожевих фламінго, що мандрують, з'явились на іншій території.

Рожеві фламінго, яких також називають феніксами, залишили Національний природний парк "Тузлівські лимани" (Одеська область) – їхні гнізда під час "шумових атак", які стаються через обстріли РФ, зруйнували сусіди рідкісних птахів – агресивні мартини.

Про це розповів доктор біологічних наук, співробітник парку Іван Русєв. Він нагадав, до якого ажіотажу призвело торік перше гніздування фламінго та народження двох сотень пташенят.

"Навесні 2024 року понад 1000 фламінго знову з'явилися у нацпарку. В травні вони почали будувати гнізда, але перша сформована ними колонія була зруйнована потужним ураганом, якій фактично змив гнізда з острівців лиману Карачаус", - повідомив науковець.

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Згодом, за його словами, фламінго сформували у цьому ж заповіднику колонію на островах лиману Хаджидер. Однак з перших днів гніздування фенікси відчували неспокій від різного роду вибухів і потужного безперервного шуму спостерігачів БПЛА. Науковець додає, що вночі шуми дронів, які російські окупанти запускають по регіону, дуже лякали птахів. Тому вони залишали свої гнізда на деякий час – "відходили" на певну відстань від своєї колонії. Саме під час "шумової атаки" інші птахи - агресивні жовтоноги мартини нападали на беззахисні гнізда феніксів.

"Мартини, які гніздувались неподалік, робили війни, робили свою чорну справу - руйнували кладки фламінго - знищували гнізда фламінго", - пояснив вчений.

Він також уточнив, що проводити будь-які заходи щодо попередження негативного впливу мартинів на колонію фламінго заборонено через те, що йдеться за специфіку зони – це заповідник.

"І ось днями, мартини повністю зруйнували колонію фламінго і наразі деякі зграї феніксів залишили наші лимани й з'явились у Куяльницькому національному природному парку (Одеська обл. - УНІАН) та мандрують прибережними лиманами… Прикро, що війна є вбивцею всього живого…", - констатує Русєв.

Він сподівається, що рожеві фламінго все-таки повернуться колись на "Тузлівські лимани".

Птахи в Україні

Як повідомляв УНІАН, у 2017 році фламінго вперше в Україні намагалися сформувати колонію у Херсонської області на озері Чурюк неподалік від Криму, але вивели всього 3-х пташенят. Вперше птахи-"розвідники" великою зграєю з'явилися на Одещині у 2021-му. У тому році, коли на основних колоніях фламінго у Туреччині на озері ТУЗ загинула чимала кількість пташенят і дорослих птахів, вчені прогнозували, що фенікси скоро обов'язково загніздяться на Тузлівських лиманах, і це таки сталося під час війни - навесні 2023 року.

Тоді науковці повідомляли, що у нацпарку "Тузлівські лимани" на Одещині сталася унікальна подія: вперше загніздилися фламінго, вивівши потомство зі 192 пташенят (18 з яких екологам вдалося окільцювати).

У 2024 році птахи зіткнулися з проблемою - у середині травня адміністрація заповідника повідомляла, що фенікси мандрують лиманами у пошуках безпечного місця для гніздування. Згодом вони почали гніздуватися, загалом на заповідних водоймах було приблизно 1500 птахів.

Нещодавно стало відомо, що фламінго через обстріли російської армії покидають "Тузлівські лимани" та летять ближче до Одеси.

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