Колись на місці водойми був гранітний кар'єр.

У Миколаївській області, всього за 90 км від обласного центру, серед лісів сховалося озеро "Мальта" – місце з прозорою водою, дикою природою та мальовничими краєвидами.

Воно відоме як Олександрівський гранітний кар'єр. Про неймовірну красу локації розповідають люди, які її відвідали. По суті, це справді затоплений гранітний кар'єр. Його глибина досягає 60 м, що робить водойму привабливою для дайверів.

Через особливості кар'єру дно тут нерівне: місцями воно різко йде вглиб, а подекуди мілина дозволяє спокійно поплавати.

"Видобуток граніту тут давно припинився, кар'єр покинутий, а скельні стіни поросли зеленню. Береги подекуди заболочені, а у воду місцеві жителі запустили рибу, перетворивши озеро ще й на популярне місце для риболовлі", - розповіли мандрівники.

Назва "Мальта" оповита легендами. Існує щонайменше дві версії його походження. Згідно з першою, на дальній ділянці кар'єру утворився невеликий водоспад, а на скелях буйно росте зелень та звисають ліани, нагадуючи екзотичні краєвиди середземноморської Мальти.

Друга версія пов'язана з легендарним одеським нальотчиком Мишком Япончиком. За переказами, у Вознесенському районі він позбувався своїх конкурентів, топлячи їх у невідомій водоймі. А на запитання про зникнення людини відповідав: "Так він же на Мальту поїхав!"

Згідно інформації ряду джерел, особливість "Мальти" – чудова видимість під водою, від 10 до 25 м. Це робить озеро особливо популярним не тільки у дайверів, а й підводних фотографів. Тут можна побачити своєрідні "дороги", що залишилися після роботи кар'єрної техніки. Поступово навколо озера влаштувалася природа – виросли дерева, чагарники, трави. Пізніше у водойму запустили рибу: карасів, окунів та бичків.

Нещодавно працівники Державної екологічної інспекції Південно-Західного округу під час перевірки однієї з громад Одещини знайшли місце, яке вразило їх містичною красою. Це - джерело "Мирне", яке є гідрологічною пам’яткою та об’єктом природно-заповідного фонду. Екологи розповіли, що серед посушливих степових краєвидів, це джерело утворює каскадний водоспад висотою до 1,5 м.

Походження джерела пов’язане з виходами підземних вод Причорноморської западини, які підіймаються на поверхню через особливий рельєф.

