Вода пробивається до світла, утворюючи каскадний водоспад висотою до 1,5 метра.

Фахівці Державної екологічної інспекції Південно-Західного округу під час перевірки однієї з громад Одеської області натрапили на місце, яке вражає своєю містичною красою. Цей оазис серед степу - чарівне джерело "Мирне", яке є гідрологічною пам’яткою, розповіли в установі.

"Під час планової перевірки Старокозацької громади інспектори натрапили на унікальне місце, яке вражає своєю красою та значенням для природи. Це - природне джерело "Мирне", гідрологічна пам’ятка Одещини та об’єкт природно-заповідного фонду", - йдеться у повідомленні.

За словами екологів, серед мальовничих балок села Семенівка, серед посушливих степових краєвидів, пробивається до світла прохолодна вода, утворюючи каскадний водоспад висотою до 1,5 метра.

"Це - справжній оазис життя", - наголошують в інспекції.

Походження унікального джерела пов’язане з виходами підземних вод Причорноморської западини, які підійматися на поверхню завдяки особливостям рельєфу. Воно підтримує локальний мікроклімат, створюючи умови для вологолюбних рослин, земноводних і птахів, а також входить до ландшафтного заказника "Лиманський" Нижньодністровського національного парку (Одеська область).

Водночас інспектори застерігають - популярність джерела водночас є і загрозою - сміття, руйнування берегів чи розведення вогнищ можуть завдати непоправної шкоди.

Природне джерело "Мирне", підкреслюють екологи, це не лише мальовнича локація, а й важливий елемент екологічної рівноваги. Це місце дуже важливо зберегти для майбутніх поколінь українців.

На Одещині помітили дуже рідкісного метелика-гіганта

Нагадаємо, нещодавно в Одеській області, на території Національного природного парку "Тузлівські лимани", науковці помітили рідкісного метелика - Подалірія. Розмах крил цього вразливого раритетного виду може сягати 90 мм.

Крила Подалірія майже білі, жовтуваті або блідо-кремові з такого ж кольору жилками. Візерунок складається з трьох довгих та двох коротких клиноподібних темно-сірих поперечних смуг та чорної облямівки на передніх крилах тощо.

Подалірій є окрасою рекреаційних і природоохоронних територій та користується увагою колекціонерів-ентомологів, що може загрожувати популяції. Назва має міфологічну основу: Подалірій, або Подалейрій - син Асклепія, брат Махаона, лікар ахейських воїнів під Троєю.

