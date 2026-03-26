Раптово злітає з-під ніг людини: у зоні ЧАЕС мешкає птах, який є майстром маскування

У Чорнобильському радіаційно-екологічному біосферному заповіднику мешкає птах під назвою слуква, що є майстром маскування.

Як розповідають у заповіднику, слуква (вальдшнеп) – типовий мешканець наших лісів, добре пристосований до життя на суходолі, що відрізняє його від більшості інших куликів.

Він має відносно короткі кінцівки та веде переважно прихований спосіб життя.

"Завдяки маскувальному оперенню птах майже непомітний серед лісової підстилки, що допомагає уникати хижаків і залишатися непоміченим людиною", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що відновлення боліт і природного гідрологічного режиму є важливим чинником збереження цього виду. У контексті проєктів трофічного відновлення та ревайлдингу слуква може виступати цінним біоіндикатором стану середовища, зокрема, якості вологих лісових екосистем, кажуть дослідники.

За словами науковців, найчастіше слукву можна побачити під час шлюбних польотів – у сутінках або на світанку. У цей час птахи низько пролітають над лісовими галявинами та заболоченими ділянками, видаючи характерні звуки – "цикання" і "хоркання".

У минулому вальдшнеп був популярним мисливським видом: на нього полювали як під час шлюбних польотів, так і з використанням мисливських собак. Нині ж полювання на слукву заборонене, що сприяє збереженню популяції. У дикій природі цього птаха зазвичай вдається побачити лише випадково, коли він раптово злітає буквально з-під ніг людини.

