Таких особин вчені називають гінандроморфами.

У США виявили рідкісну пташку, генетично напівсамку-напівсамця. Таких особин вчені називають гінандроморфами.

Читайте такожУ британському зоопарку показали новонароджених рідкісних папуг (відео)Двостатевого червоного кардинала сфотографував орнітолог з Пенсільванії, передає ТСН з посиланням на ВВС. Кардинали-самці - яскраво-червоні, а самки - блідо-коричневі. Це і дозволило припустити, що цей птах поєднує в собі чоловічі і жіночі статеві ознаки.

На думку вчених, гінандроморфізм не є чимось незвичайним, але трапляється дуже рідко.

Це була "унікальна зустріч на мільйон", - сказав 69-річний орнітолог Джеймі Хілл.

Його подруга розповіла, що побачила "незвичайну пташку" біля годівниць на задньому дворі свого будинку. Спочатку Хілл подумав, що у пташки лейкізм — втрата пігментації. Але, побачивши фото з мобільного телефону, запідозрив, що у неї так званий білатеральний гінандроморфізм.

Він відправився до місця, де був помічений кардинал, і протягом години фотографував незвичайну пташку.

"Після зйомки у мене серце вилітало з грудей, поки я не повернувся додому і не обробив цифрові знімки, щоб побачити, що вийшло", — говорить Хілл. "Майже 20 років я шукав дятла з дзьобом зі слонової кістки, якого вважають зниклим. Тому зловити в об'єктив такий рідкісний екземпляр було майже також захоплююче, як знайти дятла", — ділиться враженнями він.

Джеймі Хілл спостерігає за птахами вже 48 років.

Птахи - напівсамки-напівсамці - дуже рідкісне явище, пояснює професор Брайан Пір з Університету Західного Іллінойсу, який досліджує червоних кардиналів-гінандроморфів в США.

Але, додає він, у деяких видів це явище може залишитися непоміченим.

"Білатеральний гінандроморфізм є результатом неправильного розподілу статевих хромосом -, говорить він. - У таких тварин або групи клітин, або тканини, або органи набір хромосом, характерний для різних статей".

Професор Пір зазначає, що червоні кардинали часто прилітають до годівниць в Північній Америці. А оскільки самець і самка дуже різні на вигляд, то виявити гінандроморфа досить просто.

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Автор: УНІАН