Озеро Нечимне зараз більше нагадує болото.

Легендарне озеро, яке описала Леся Українка у своєму творі "Лісова пісня", знаходиться на межі зникнення. Водойма почала висихати ще кілька років тому й майже перетворилася на болото.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

За словами місцевого жителя Петра Рудня, ще в дитинстві він рибалив та купався в цьому озері, а зараз навіть човен застряг в заростях.

Фахівці відзначають, що озеро висихає з кількох причин:

погодні умови;

меліорація;

в'єтнамський рис, який висівали для підгодівлі качок.

Читайте такожУ Черкасах дівчина з інвалідністю навчила сусідів сортувати сміття: двір - не впізнати (відео)Кілька років тому був розроблений план з порятунку водойми, але на нього необхідно було 10 мільйонів гривень, але грошей на це не було. При цьому озеро знаходиться на території заказника, тому місцеві жителі не можуть його почистити самостійно.

"Сюди вкидати якісь кошти фактично ми не маємо права. Тільки можливо, коли це буде якесь співфінансування", - зазначив секретар Колодежненської сільради Павло Кухта.

Один з варіантів врятувати озеро - залучити компанії, що видобувають сапропель - мул з дна водойми. Щоправда, невідомо, чи не зашкодять такі роботи. Якщо найближчим часом не почати рятувати озеро, то через кілька років воно зникне назавжди.

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Автор: Анастасія Горбачова