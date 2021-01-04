Пляж на Балі перетворився на звалище / фото antaranews.com
Пляж популярного курорту Кута на заході острова Балі після шторму 1 січня виявився практично повністю покритий пластиком.
Читайте такожВ Антарктиді біля української станції відколовся край льодовика (фото)Як пише Meduza з посиланням на місцеві ЗМІ, щоб очистити цей і сусідні пляжі уряду довелося залучити поліцію і військових.
В цілому звідти вивезли понад 30 тонн сміття, з яких дві третини склали пластикові відходи.
Індонезія, якій належить курортний острів, - один зі світових лідерів по пластиковому сміттю: щорічно в річки та в океан там скидається до 200 тисяч тонн пластику.
Вас також можуть зацікавити новини
- На дні Світового океану знаходиться близько 14 мільйонів тонн мікропластика - дослідження
- В ООН заявили про скорочення використання пластику в світі
- Вчені пояснили, чому вмирають дерева в лісах Амазонки
- Смерть від пластику: на Шрі-Ланці вириють рів навколо звалища, щоб відлякати голодних слонів (відео)
- Пластик вперше знайшли в людській плаценті - дослідження
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram