Поліція та військові вивезли понад 30 тонн сміття.

Пляж популярного курорту Кута на заході острова Балі після шторму 1 січня виявився практично повністю покритий пластиком.

Читайте такожВ Антарктиді біля української станції відколовся край льодовика (фото)Як пише Meduza з посиланням на місцеві ЗМІ, щоб очистити цей і сусідні пляжі уряду довелося залучити поліцію і військових.

В цілому звідти вивезли понад 30 тонн сміття, з яких дві третини склали пластикові відходи.

Індонезія, якій належить курортний острів, - один зі світових лідерів по пластиковому сміттю: щорічно в річки та в океан там скидається до 200 тисяч тонн пластику.

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Автор: УНІАН