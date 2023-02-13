Знимкуватися люблять не тільки люди, але і звірята.

Національний природний парк "Сколівські Бескиди", розташований в Карпатах, опублікував добірку унікальних світлин з тваринами.

У неї потрапили найкумедніші фото мешканців парку, які із завзяттям позували на камери, сховані у лісі.

"Виявляється, знимкуватися люблять не тільки люди, але і звірята. Вони із задоволенням позують на камеру, навіть у лісі на фотопастку! Тренд дістався і до тварин у НПП "Сколівські Бескиди", – зазначили на сторінці нацпарку.

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Серед тих, хто потрапив у фотопастку, були ведмеді, вовки, коти і навіть зубри.

Національний природний парк Сколівські Бескиди

Національний парк розкинувся в українських Карпатах (Сколівський, Турківський та Дрогобицький райони Львівської області) та охоплює частини басейнів річок Стрий та Опір. На загальній площі у 35684 га розташувалися також державний історико-культурний заповідник "Тустань" і Східницьке родовище мінеральних вод.

На території парку нараховують близько 50 видів ссавців, серед них – олень благородний, козуля, дикий кабан та зубри. Останніх на цю територію завезли у 1965 році, вони пристосувалися до місцевих умов і змогли дати потомство. Водяться тут і червонокнижні види, як бурий ведмідь, лісовий кіт, рись, видра та інші.

В 2015 році тут для моніторингу території та спостереження за рідкісними і червонокнижними тваринами було встановлено 5 електронних приладів для фото- і відеофіксації території. Адміністрація парку час від часу показує дотепні світлини тварин, які потрапили у ці фотопастки. Приміром, в грудні вони "упіймали" дикого кота.

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