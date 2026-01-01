Природні катастрофи в 2025 році завдали збитків на 120 мільярдів доларів, - Daily Mail

Науковці вважаються, що кліматичні катастрофи стали траплятися частіше через кліматичні зміни, що спричинила діяльність людини.

Згідно з доповіддю Christian Aid, лише 10 найдорожчих кліматичних катастроф коштували світові понад 120 мільярдів доларів в 2025 році, повідомляє Daily Mail.

Видання підкреслює, що спека, лісові пожежі, посухи та шторми спричиняють хаос у всьому світі. Кожна з цих катастроф стала значно ймовірнішою та руйнівнішою через наслідки кліматичних змін, спричинених діяльністю людини.

Вчені зазначили, що що ці розрахунки відображають лише застраховані збитки, а реальна вартість катастроф, які виникли через кліматичні зміни, ймовірно, була ще вищою.

В публікації йдеться, що в 2025 році найбільше постраждала Америка, коли в січні пожежі в Палісейдс і Ітоні охопили Лос-Анджелес. Ця руйнівна пожежа завдала збитків на суму понад 60 мільярдів доларів, а також забрала життя 40 людей.

Ще серйозними були наслідки циклонів в Південно-Східній Азії. Вони завдали збитків на суму 25 мільярдів доларів. Наводяться дані, що загинуло понад 1750 людей у Таїланді, Індонезії, Шрі-Ланці, В'єтнамі та Малайзії.

Дослідники також виділили 10 менш дорогих, але не менш шокуючих кліматичних катастроф, серед яких руйнівні лісові пожежі, що охопили Великобританію цього літа.

Видання поділилося, що вчені зібрали величезну кількість доказів, що свідчать про чіткий зв'язок між потеплінням клімату та більш інтенсивними кліматичними катастрофами.

Водночас, як пояснюється, не можна казати, що спричинені людиною зміни клімату створюють екстремальні погодні явища, проте вони роблять їх більш імовірними та інтенсивними.

Примітно, що за словами вчених, хоча екстремальні погодні явища в багатих країнах, де ціни на нерухомість вищі, мали б спричинити більші витрати, але найбільше постраждали бідніші країни.

Зокрема, з 6 найдорожчих кліматичних катастроф 2025 року чотири сталися в Азії, а їхня загальна вартість склала 48 мільярдів доларів.

Небезпека глобального потепління: останні новини

Раніше УНІАН повідомляв, що через зміни клімату, які відбулися у зв'язку з діяльністю людини, 2025 рік став одним із трьох найспекотніших за всю історію метеорологічних спостережень. Науковці розповіли, що вперше середній показник глобальної температури за три роки перевищив межу, визначену Паризькою кліматичною угодою 2015 року. За їхніми словами, якби було дотримано ліміт не більше ніж +1,5 °C від доіндустріального рівня, це могло б врятувати тисячі життів і запобігти масштабним екологічним катастрофам у різних регіонах світу.

Також ми писали, що масштабні лісові пожежі в Португалії та Іспанії, що сталися влітку 2025 року, стали прямим наслідком глобального потепління. Вказується, що в нормальних умовах такі масштабні пожежі трапляються не частіше, ніж раз на 500 років. Вогнем було охоплено 500 000 гектарів лісів. Причиною пожеж стала екстремальна погода, яка стала в 40 разів ймовірнішою саме через зміни клімату.

