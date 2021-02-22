В Австралії вирішили подарувати шанс на самостійне пересування коалі, яка народилася без правої лапки і створили їй протез.
Читайте такожЗіткнулися шість автомобілів: в Австралії коала спровокувала ДТП (фото)Як йдеться в сюжеті ТСН, крім того, тварина ще й залишилася без мами. Зовсім виснаженого і беззахисного малюка п'ять років тому під деревом помітила ветеринар на ім'я Марлі і взяла під свою опіку. Малюка назвала Тріумфом. Кілька разів з американськими протезистом намагалася створити для нього ніжку, і всі спроби були невдалими.
Рішення знайшов місцевий зубний протезист, який створив таку лапку, яка повністю підійшла коалі. Тепер Тріумф вперше в житті почав самостійно рухатися і лазити по деревах.
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