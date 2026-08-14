Знамениту роботу Пікассо, викрадену з галереї, знайшли через 8 років

Можливо, всі ці роки вона висіла, наче плакат, у звичайній квартирі.

Робота Пабло Пікассо, викрадена з галереї в Мілуокі у 2018 році, раптово виявилася в занедбаній квартирі в тому ж місті. Її випадково знайшов власник квартири, коли прибирав порожнє житло, повідомив apnews.

Власник художньої галереї в місті Мілуокі, американського штату Вісконсин, Білл ДеЛінд, з магазину якого вкрали роботу Пікассо у 2018 році, навіть уявити собі не міг, що колись знову її побачить. Але минулого тижня поліція попросила його приїхати на "впізнання" знахідки.

ДеЛінд одразу впізнав викрадений офорт "Тореро". Це гравюра на рисовому папері в рамці – один із 30 відомих примірників, створених у 1949 році та підписаних особисто Пікассо. До крадіжки її оцінювали в суму від 35 до 50 тисяч доларів.

Відео дня

"Я був вражений. У мене не було слів. Це був для мене неймовірний момент", – сказав ДеЛінд.

На зворотному боці картини в рамі все ще залишалася наклейка від компанії DeLind Fine Art Appraisals, точно така сама, якою вона була там у 2018 році.

Власник нерухомості Тім Дерц розповів журналістам, що виявив офорт після того, як прибирав квартиру мешканця, якого він виселив.

"Вона висіла на стіні в досить дивному місці. Складалося враження, що вона там провисіла дуже-дуже довго, бо зверху був товстий шар пилу", – сказав він.

Дертц розповів, що показав картину своєму другові-антиквару, який упізнав у ній роботу Пікассо і сказав, що, схоже, це та сама картина, про крадіжку якої ДеЛінд повідомив у 2018 році. Дертц передав картину поліції, яка потім зв’язалася з ДеЛіндом.

Знайдені картини Пікассо – більше новин

Нагадаємо, що у Франції поліцейські випадково знайшли картину Пікассо, яка раніше була викрадена з одного з паризьких сховищ. Роботу виявили під час обшуків у рамках кримінальної справи. Картина входить до серії портретів Марі-Терез Вальтер, французької музи художника, які він створив у 1937 році. Її вартість оцінюється в суму від 12 до 15 мільйонів євро.

Вас також можуть зацікавити такі новини: