У серпні Греція зробить туристам подарунок, який не варто пропускати

Найвідоміші археологічні локації працюватимуть приблизно до опівночі.

Туристам, які планують поїздку до Греції наприкінці серпня, радять звернути увагу на масштабну загальнонаціональну культурну подію, повідомляє Euronews.

Щороку Міністерство культури Греції відкриває після настання темряви понад сотню археологічних пам’яток, монументів і музеїв з нагоди повні та дозволяє відвідувати їх безкоштовно. Цього року повня припадає на п’ятницю, 28 серпня. Приблизно з 19:30 і до опівночі відвідувачі зможуть побачити історичні пам’ятки – від античних храмів до мінойських палаців – у місячному світлі. У деяких локаціях також відбудуться концерти, виступи хорів та організовані екскурсії.

Серед 126 відкритих об’єктів є кілька найпопулярніших туристичних пам’яток Греції, тож побачити їх у незвичному нічному освітленні буде особливо цікаво, наголошують автори.

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Одне з місць, яке варто відвідати, – Дельфи, стародавнє святилище та місто на горі Парнас. У давнину сюди приїздили з усього світу, щоб почути пророцтва Дельфійського оракула щодо воєн, заснування колоній та шлюбів. 28 серпня безкоштовний вхід на територію до тераси храму Аполлона буде доступний приблизно з 19:30–20:00 до опівночі.

У західній частині Пелопоннесу Стародавня Олімпія – батьківщина Олімпійських ігор – відкриє безкоштовний доступ і до археологічної території, і до музею. З 20:00 до опівночі там також проводитимуть екскурсії за участю археологів.

У Спарті можна буде відвідати середньовічне місто-привид Містра – його відкриють з 20:00 до опівночі, програма передбачає музичний захід.

В Афінах Музей Акрополя працюватиме безперервно з 9:00 до опівночі. За постійні експозиції доведеться сплатити звичайну вартість входу, а каси та магазини працюватимуть до 23:30. Водночас відвідувачі зможуть безкоштовно потрапити на тимчасову виставку "Натхнення: давньогрецьке мистецтво в Італії", яка триватиме до 30 серпня. На виставці представлено 38 визначних творів із кераміки, бронзи та мармуру з музеїв різних регіонів Італії. Багато з них уперше залишили свої постійні музейні колекції.

28 серпня о 18:00 відбудеться також екскурсія виставкою під керівництвом археолога музею. Для участі необхідно заздалегідь зареєструватися онлайн через платформу музею.

Менш відомі античні пам’ятки, на які варто звернути увагу

У програмі є десятки місць, які часто залишаються в тіні найвідоміших туристичних локацій, хоча їх також варто відвідати, якщо ви будете неподалік, зазначає Яхья Давуд, засновник компанії Bnbstay, яка займається орендою вілл у Греції та на Кіпрі. Він радить звернути увагу на Некромантіон Ахерона в Епірі – стародавнє святилище над долиною річки Ахерон. У давнину вважалося, що воно є входом до підземного світу, куди паломники приходили, щоб поспілкуватися з духами померлих. Вхід буде безкоштовним із 19:30–20:00 до опівночі.

"Усе в цьому місці було побудовано навколо темряви та ритуалів, тому відвідування вночі під час повні – це не просто ефектний туристичний захід. Насправді такий формат значно ближчий до того, як це місце мало сприйматися, ніж візит посеред дня", – зазначає Давуд.

У Додоні, на північному заході Епіру, розташоване одне з найдавніших святилищ-оракулів Греції – воно вважається старішим за Дельфи. Святилище було побудоване навколо священного дуба, який, за віруваннями, передавав волю Зевса. Безкоштовно відвідати його можна буде з 20:00 до опівночі.

На острові Крит у Малії відкриють мінойський палацовий комплекс на північному узбережжі. Відвідувачів прийматимуть із 19:30–20:00, а в програмі запланований музичний виступ за участю грецького співака Маноліса Міциса та великого хору.

Ще одна пам’ятка Криту – Гортина – також відкриє безкоштовний доступ і проведе музичний вечір. Тут розташований Кодекс Гортини – найдовший зі збережених написів давньогрецькою мовою. Він містить близько 600 рядків цивільного права V століття до н. е., викарбуваних безпосередньо на камені.

Замок Нафпактос – венеційська фортеця над Коринфською затокою, що височіє над однойменним портовим містом у Західній Греції.

"Саме вода зробить це місце по-справжньому особливим, адже місяць відбиватиметься у затоці й водночас освітлюватиме сам замок", – каже Давуд.

Любителям опери він радить відвідати святилище Аммона Зевса в одному із сіл Халкідікі. Цього року в античному прибережному святилищі на півострові Кассандра відбудеться повноцінна постановка опери "Орфей і Еврідіка".

Новини туризму

Нагадаємо, названо 15 незвичайних місць, які варто побачити. Серед них – румунські Трованти Костешті, які прозвали "живим камінням" через їхню дивну властивість нібито збільшуватися після сильних дощів. Цікавий ефект пояснюється тим, що карбонат кальцію просочується у пористу оболонку каменів і вступає в реакцію з мінералами всередині. У результаті вони стають схожими на щось середнє між скульптурою Генрі Мура та яйцем динозавра.

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