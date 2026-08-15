Україна даруватиме іншим країнам знищену і трофейну техніку росіян

Йдеться про знешкоджені зразки, які вже не містять вибухових речовин.

Кабінет Міністрів України підтримав створення механізму, який дозволить передавати музеям іноземних держав окремі зразки знищеної та трофейної російської військової техніки. Про це повідомляє Міністерство оборони України.

Йдеться про техніку, яку українські військові захопили або отримали під час відсічі та стримування російської агресії. Її планують передавати іноземним музеям безоплатно – для формування музейних експозицій та проведення виставок.

Рішення уряду було ухвалене за ініціативи Міністерства оборони та Міністерства культури України.

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"Передача знищених зразків трофейної техніки іноземним музеям сприятиме міжнародному документуванню наслідків російської агресії проти України", – йдеться у повідомленні.

Першими такі експонати мають отримати музеї Литви, Латвії, Естонії, Данії та Нідерландів. Зокрема, йдеться про трофейні російські танки Т-72, які використовуватимуть для організації виставок.

Як зазначає Міноборони, передані машини вже втратили бойові властивості та не містять вибухонебезпечних елементів. Це дозволяє демонструвати їх відвідувачам як матеріальні свідчення війни та російського вторгнення.

Очікується, що такі експозиції допоможуть іноземній аудиторії краще зрозуміти перебіг російсько-української війни та боротьбу України за незалежність.

"Такі експозиції за кордоном допоможуть доносити об’єктивну інформацію про перебіг боротьби України за незалежність і демонструвати міжнародній спільноті реальні свідчення війни", – йдеться у повідомленні.

У Міноборони також пов’язують передачу техніки з розвитком культурної дипломатії. Проєкт має сприяти поглибленню співпраці українських державних структур з іноземними музейними установами та підтримувати міжнародну увагу до наслідків російської агресії.

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