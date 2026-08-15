Слони могли відіграти несподівану роль у виживанні первісних людей, - дослідження

Хоча дослідники фіксували свідчення полювання людей на велику мегафауну в пізніші періоди, це відкриття свідчить про те, що ранні люди обробляли туші слонів більш систематично.

Сьогодні слони користуються величезною популярністю серед людей, але недавнє дослідження припускає, що майже 2 мільйони років тому стародавні люди вбивали їх заради виживання. Про це пише Fox News.

Група міжнародних дослідників виявила те, що вони називають "найдавнішими прямими свідченнями оброблення хоботних", зокрема нещодавно виявлене місце оброблення слонів, згідно зі статтею, опублікованою навесні в журналі eLife.

Зазначається, що сучасні слони - єдині нині живі хоботні - група, до якої колись входили шерстисті мамонти та мастодонти. Кістки тварин належали Elephas recki, вимерлому виду слонів.

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Дослідження зосереджено на ущелині Олдувай, місці на рівнинах Серенгеті на півночі Танзанії, відомому великими знахідками викопних решток і знарядь праці древніх людей.

У цьому місці археологи виявили кам’яні знаряддя поруч із кістками стародавніх слонів, і в статті, написаній археологами та палеоантропологами, висловлюється припущення, що останки, ймовірно, були навмисно забиті предками стародавніх людей. Кістки датуються приблизно 1,8 мільйонами років тому, раннім плейстоценом.

Важливо, що хоча дослідники спостерігали свідчення полювання людей на велику мегафауну в пізніші періоди, це відкриття свідчить про те, що ранні люди обробляли туші слонів більш систематично.

"Надлишок їжі, отриманий у результаті використання деяких із цих тварин, був би значною перевагою", - йдеться у статті.

У дослідженні зазначається, що здатність ранніх людей обробляти туші великих тварин "становить унікальну еволюційну траєкторію, яка не має прямого сучасного аналога":

"Цей зсув у поведінці супроводжується появою більших і складніших поселень, що свідчить про глибоку екологічну та технологічну трансформацію. Замість опортуністичного збиральництва ці знахідки вказують на стратегічну адаптацію до ресурсів мегафауни, що має значення для життєзабезпечення та соціальної організації ранніх людей".

У статті зазначається, що м’ясо великих тварин, таких як слони, було б значним джерелом їжі для ранніх людей.

"Надлишок їжі, що утворився в результаті використання деяких із цих тварин, був би значною перевагою для виживання та адаптації груп гомінідів", - йдеться в дослідженні.

Інциденти зі слонами

В африканській державі Габон під час мисливської експедиції загинув американський мисливець на велику дичину Ерні Досіо. Інцидент стався 17 квітня в лісовому масиві Лопе-Оканда, коли група мисливців переслідувала рідкісну антилопу. Під час операції вони зіткнулися зі стадом лісових слонів.

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