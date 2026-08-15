Студент знайшов у підвалі золотий скарб: він не знає, чи отримає хоч якусь винагороду

Він працював на будівництві разом із колегами на місці колишньої пивоварні.

Студент, який підробляв на бельгійському будівництві, під час земляних робіт з прокладання каналізаційної системи натрапив на захований скарб із золота, вартість якого оцінюється приблизно в 9 мільйонів євро. Про це пише The Guardian.

"Раптом ми побачили, що там щось лежить. Тому ми почали це викопувати. Потім побачили золотий злиток. Виявилося, що це трохи більше, ніж ми думали", - розповів 18-річний Кобі.

Студент, ім’я якого не розголошується, працював із колегами на місці колишньої пивоварні на вулиці Ван Лангенховестраат у Сінт-Гілліс-Дендермонде, приблизно за 30 км на північний захід від Брюсселя.

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Цікаво, що скарб, який складався із золотих монет, самородків та пронумерованих злитків, був захований у мішку в цегляній стіні підвалу під величною віллою, спочатку збудованою для власника пивоварні, Теофілуса Ван Ашше, наприкінці XIX століття.

"Це зовсім не те, чого очікуєш, працюючи звичайного вівторкового ранку. Скарби, судячи з усього, були заховані навмисно. Вони справді були замуровані там - не в сейфі чи чомусь подібному", - сказав Кобі.

Пивоваріння на цьому місці розпочалося у 1899 році й припинилося у 1970 році, а будівля, що перебуває під охороною закону - ворота якої досі мають ініціали "VA" - повністю реконструюється соціальною благодійною організацією CAW Oost-Vlaanderen для створення нових офісів та житлових приміщень. Герт Хілларт із CAW сказав:

"Пивоварня була чудовою будівлею, але її повністю перебудовують. Зрештою від стін залишаться лише самі стіни. Робітники прокладали водостічні труби, коли натрапили на золото".

Кобі та його колеги зателефонували до поліції та повідомили CAW, щойно виявили скарб із золота. Відтоді скарби було перевезено до охоронюваного сховища в Брюсселі в очікуванні детального офіційного розслідування для встановлення законного права власності.

Ханне Оллев’є з прокуратури Східної Фландрії повідомила, що влада має спочатку переконатися, що злитки не є краденим майном або доходами від злочинної діяльності, і це, ймовірно, спричинить складний цивільний спір.

Важливо, що будівельні підрядники, благодійна організація та будь-які нащадки колись заможної родини Ван Аш можуть претендувати на частину майна. Бельгійське законодавство вимагає, щоб ті, хто знайшов скарби, зачекали щонайменше п’ять років, перш ніж потенційні власники зможуть заявити про свої права на них.

"Статки Ван Аш, безперечно, залишилися в родині. Мене анітрохи не здивувало б, якби вони вирішили вкласти хоча б частину їх у золото, а потім сховати в надійному місці", - розповів колишній мер Дендермонде Піт Буйзе.

Зі свого боку, Кобі сказав, що він і його колеги відразу зрозуміли, що повинні передати таку велику знахідку, додавши:

"Якби це було всього кілька монет, можливо, й ні. Але, можливо, зрештою ми отримаємо якусь винагороду за знахідку".

Знахідки скарбів

Раніше чоловік на ім’я Адам Маклелланд за допомогою металошукача знайшов у графстві Бакінгемшир скарб із бронзових предметів часів Стародавнього Риму.

Там було знайдено дві прикрашені емаллю накладки, скляну фішку для гри та кістяний гральний кубик. Але найцікавіше - фрагменти бронзового брязкальця, яке колись використовували римляни під час релігійних обрядів.

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