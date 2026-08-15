Трамп і Маск примирилися після гучного конфлікту: у WSJ оприлюднили подробиці

Бізнесмен планує вкласти щонайменше 100 млн доларів у кампанію з мобілізації виборців напередодні проміжних виборів до Конгресу.

Президент США Дональд Трамп, який пообіцяв проголосити Ормузьку протоку американською територією, та мільярдер Ілон Маск помирилися через рік після гучного конфлікту: бізнесмен готовий витратити щонайменше $100 млн на допомогу республіканцям. Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Зазначається, що Маск планує вкласти не менше $100 млн у кампанію з мобілізації виборців перед проміжними виборами до Конгресу. Як розповіли джерела видання, зараз Трамп і мільярдер телефонують один одному приблизно раз на місяць, хоча президент не розраховує, що їхні стосунки знову стануть такими ж близькими, як раніше.

У відновленні відносин ключову роль відіграли віцепрезидент Джей Ді Венс і глава апарату Білого дому Сьюзі Вайлс. Зближенню також сприяла відмова Маска від планів створити власну партію. При цьому в політиці він має намір поводитися менш публічно, ніж під час кампанії 2024 року.

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Конфлікт Трампа і Маска

Нагадаємо, вони публічно посварилися в червні 2025 року через податково-бюджетний законопроєкт президента, який Маск називав "огидною мерзотою".

Суперечка швидко перейшла на особистість: Маск підтримав заклик до імпічменту Трампа і стверджував, що той без його допомоги програв би вибори, а президент пригрозив скасувати державні контракти з компаніями мільярдера. Пізніше Маск визнав, що деякі його публікації "зайшли занадто далеко", але виступив із лякаючим попередженням для американців.

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