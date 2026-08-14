Банки Білорусі та деяких інших країн запровадили драконівські обмеження на російські рублі

У банках країн Євразійського економічного союзу (ЄАЕС) виник надлишок російської валюти.

Казахстанські, білоруські та киргизькі банки різко підвищили комісії за приймання готівкових рублів. Посилення умов відбулося щонайменше у десяти фінансових установах, повідомляють російські ЗМІ.

Так, білоруський "Нео Банк Азія" з кінця липня запровадив 20% комісію за внесення готівки в російських рублях на поточні рахунки фізичних осіб, зокрема з використанням платіжних карток.

Серед банків Білорусі, які підвищили комісію за внесення готівки нерезидентами до 15% – "МТБанк", білоруські "Сбер" і ВТБ, "БелВЭБ", "Беларусбанк", "Технобанк" і "Цептер Банк". До цього такі операції в цих установах обкладалися комісією у розмірі 2–5% від внесеної суми.

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У Казахстані ситуація схожа.

Банк "Центркредит" удвічі підвищив комісію за внесення фізичними особами готівкових рублів через каси, термінали та банкомати на поточні й ощадні рахунки – з 5% до 10%. Раніше комісію за приймання готівкових рублів від громадян і нерезидентів до 15% підвищив Halyk Bank (для бізнесу – до 10%).

Свою комісію за внесення готівкових рублів фізичними особами "для здійснення переказів за системами грошових переказів і SWIFT" удвічі збільшив і киргизький Екоісламікбанк – до 10%.

Банки країн ЄАЕС почали посилювати умови щодо внесення готівкових рублів на рахунки з червня 2026 року.

Крім цих банків, у серпні комісії за поповнення карток і рахунків російськими рублями запровадили ще кілька фінансових установ. Зокрема, "Фридом Банк Казахстан" встановив тариф на рівні 2,5% від суми внесення, тоді як білоруський "Приорбанк" стягує 5%.

За наявними даними, банки країн ЄАЕС зіткнулися зі значним надлишком готівкових російських рублів.

Статистика Національного банку Казахстану свідчить, що у квітні обмінні пункти країни придбали 6,5 млрд рублів (близько 77 мільйонів доларів) на суму 39,8 млрд тенге. У травні обсяг таких операцій скоротився до 4,7 млрд рублів (близько 56 мільйонів доларів), або близько 30 млрд тенге.

Експерти кажуть, що накопичення готівкових рублів створює для банків додаткові витрати на їхнє зберігання, транспортування та перевірку. Водночас за межами РФ попит на російську валюту залишається обмеженим, через що робота з такими готівковими коштами стає економічно невигідною для місцевих фінансових установ.

Російські фінанси – інші новини

У травні УНІАН писав, що російський рубль у другому кварталі став світовим лідером за темпами зміцнення до долара. Одним із ключових факторів цього зростання стало збільшення валютних надходжень від продажу російської нафти після початку війни на Близькому Сході.

Зміцнення російського рубля пояснювали поєднанням дисбалансів на фінансовому ринку, спричинених санкціями, та жорсткої монетарної політики.

Остання покликана стримувати інфляцію та компенсувати вплив значних державних витрат на війну проти України. Сильніша національна валюта знижує інфляційний тиск, але негативно позначається на доходах експортерів і скорочує надходження до російського бюджету.

Додамо, що, незважаючи на значні доходи від нафти, дефіцит бюджету РФ різко зріс.

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