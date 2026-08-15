Чому Кремль категорично відкидає мирні переговори: в ISW пояснили стратегію Путіна

Росія прагне об’єднати суспільство навколо провоєнної платформи напередодні виборів.

Незважаючи на неодноразові спроби України вести мирні переговори, Кремль послідовно продовжує відхиляти будь-які суттєві пропозиції. Аналітики Інституту вивчення війни пояснили, що стоїть за такою непримиренною позицією.

Так, міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров 14 серпня наголосив, що Росія не готова погодитися на припинення вогню, яке заморозить нинішню лінію фронту, та підтвердив, що Росія продовжуватиме війну доти, доки не зможе домогтися "довгострокового, надійного та сталого" врегулювання на своїх власних умовах. Заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв також заявив, що Росія призупинить або припинить війну в Україні "виключно" на своїх умовах.

"Кремль, схоже, послідовно відкидає концепцію переговорів, щоб об’єднати російську громадськість навколо провоєнної платформи напередодні виборів до Державної Думи 18–20 вересня 2026 року", – вважають аналітики.

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В ISW наголошують, що регулярне відхилення Кремлем усіх українських пропозицій щодо припинення вогню та мирного врегулювання свідчить про незмінне небажання Росії припинити війну в Україні на будь-яких умовах, що не передбачають задоволення максималістських вимог Росії.

При цьому в ISW нагадують, що Росія відхилила пропозиції Туреччини та України щодо мораторію на удари по морських цілях у Чорному морі, і це лише підкреслює той факт, що Москва систематично відмовляється навіть від найобмеженіших дипломатичних пропозицій України та третіх держав.

Міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан заявив 8 серпня, що Туреччина запропонувала Росії та Україні двосторонній мораторій на удари по торгових суднах у Чорному морі. У свою чергу, речниця МЗС Росії Марія Захарова заявила, що Росія не отримувала офіційного запиту від Туреччини, але при цьому зазначила, що немає підстав для "напівзаходу", який дав би Україні тимчасовий перепочинок, фактично відкинувши пропозиції Туреччини та України щодо мораторію.

"Явне неприйняття Захаровою запропонованого Туреччиною та Україною обмеженого припинення вогню в Чорному морі демонструє послідовне небажання Росії брати участь у будь-яких значущих переговорах, навіть обмежених за масштабом", – підкреслюють аналітики.

Мирні переговори – новини

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Україна передала американським переговірникам пропозиції щодо плану припинення війни з РФ. Він зазначив, що США можуть допомогти зміцнити українську оборону, насамперед у сфері протиповітряної оборони, та чинити тиск на Росію.

Також 13 серпня Reuters повідомило, що Україна запропонувала РФ припинити удари в Чорному морі. Зазначається, що Київ передав цю пропозицію Москві через третю країну.

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