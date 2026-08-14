'Виконується план далекобійних санкцій': Зеленський розповів про успіхи у блокуванні російського півдня

Він розраховує, що у серпні буде не менше ніж 30 тисяч знищених окупантів.

На засіданні Ставки Верховного Головнокомандувача визначили кроки й засоби, щоб посилити напрямки Слов’янська та Костянтинівки. Про це сказав президент України Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні.

Він подякував українським підрозділам, які знищують окупанта й протидіють російським штурмам і їх "просочуванню".

"Розраховуємо, що зараз, у серпні, буде не менше ніж 30 тисяч знищених окупантів", - зазначив Зеленський.

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Також президент України підкреслив, що Україна змогла в цьому році перейти до значно більш технологічної оборони.

"Виконується план далекобійних санкцій, все більше й наших мідстрайків. Фактично ми спрацювали на блокування російського півдня, і цю стратегічну операцію розширюємо - розширюємо цілком справедливо - у відповідь на російські удари по наших портах, по наших містах", - наголосив Зеленський.

За його словами, має бути тиск на російське суспільство, яке дасть розуміння, що війну треба завершити. Він додав:

"Наші санкції проти російських НПЗ, їхніх об’єктів російської нафтової сфери, наші мідстрайки щодо російської воєнної логістики, наша операція в акваторії Чорного моря та Азовського моря - усе це працює на обмеження потенціалу російської війни. Важливо продовжити це також і більш активними політичними та юридичними діями".

При цьому наголосив, що ухвалено рішення про український санкційний пакет проти компаній та проти суден, які вивозять вкрадене на тимчасово окупованій території України зерно та інші товари. Також готуються нові пакети санкцій проти російської воєнної промисловості, проти фінансових ланцюжків і посередників.

Війна в Україні

Раніше Управління стратегічних комунікацій Збройних сил України опублікувало пост із зображенням великої пожежі та підписом про російські нафтопереробні заводи.

СтратКом ЗСУ розмістив цей пост, вочевидь, у відповідь на те, що Міністерство оборони Росії раніше опублікувало на своїй сторінці фото "Шахеда" з погрозою "заморозити" Україну.

У пості СтратКома - зображення великої пожежі з підписом на ньому: "Зігріємося вогнем російських НПЗ". Під постом - смайлик, який підморгує.

В соцмережах українці також відреагували фото-мемами та колажами на російські погрози.

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