Росіяни вдарили по Марганцю: загинуло немовля, серед поранених є діти (фото)

Багато з поранених знаходяться у важкому стані.

В ніч на 15 серпня окупанти вдарили по житловій 4-поверхівці в місті Марганець, внаслідок чого загинуло немовля, 11 осіб дістали поранення.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації (ОВА) Олександр Ганжа. "Тримісячний хлопчик загинув у Марганці через нічну атаку росіян. Ворог поцілив безпілотниками по багатоповерхівці", - деталізував він.

Серед поранених також є діти. Ганжа додав, що поранених госпіталізували, деякі з них знаходяться у важкому стані.

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"11 людей дістали поранень, семеро з них госпіталізовані у важкому стані. Серед поранених двоє дітей - 5-річний хлопчик та 12-річна дівчинка", - зазначив очільник ОВА.

Крім того, вночі росіяни атакували місто Запоріжжя дронами. Як повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров, внаслідок дронового удару в місті винкла велика пожежа.

"Ворог атакував Запоріжжя БпЛА. Поцілив по торговельному центру. Виникла пожежа. Завдав удару й по території одного з промислових підприємств", - написав він.

Федоров також оприлюднив фотографії з яких можна зрозуміти, що ворог ударив по Епіцентру.

Удари по Україні: новини

Як повідомляв УНІАН, 7 серпня російські окупанти вдарили по футбольному стадіону "Чорноморець" в Одесі. Внаслідок того удару постраждала одна людина - жінка отримала осколкові поранення.

Крім того, ворог постійно атакує Одеську область. Так, в Одеській області Росія атакувала цивільне судно MERA QUEEN під прапором Гвінеї-Бісау. Тоді загинув 24-річний український моряк, ще кілька отримали поранення. За даними Одеської обласної прокуратури окупанти атакували цивільне судно, яке транспортувало пшеницю, реактивним ударним дроном.

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