Київ передав Трампу документ про те, що РФ не захопить Донбас до 2028 року, - ЗМІ

З поточними темпами просування на фронті Росія не зможе захопити регіон ані в поточному, ані в наступному році.

Київ приватно повідомив адміністрацію Дональда Трампа, що Росія не зможе захопити усю територію Донецької області навіть у 2027 році. Про це йдеться в документі, з яким ознайомилися журналісти Kyiv Independent.

У документі, який посольство України у Вашингтоні передало адміністрації Трампа, вказано, що темпи просування російської армії сповільнилися до менш ніж 100 квадратних кілометрів на місяць. І оскільки Україна все ще контролює близько 21-22% території Донецької області, за таких темпів реалізація заявлених цілей Москви "потенційно" відкладаеється на період після 2027 року.

На думку авторів публікації, оцінка, якою Київ поділився з Вашингтоном, має змусити адміністрацію США нарешті поставити під сумнів припущення про здатність РФ отримати українські територію силою, якщо Україна не віддасть їх добровільно.

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Неназваний посадовець Білого дому підтвердив виданню, що адміністрація Трампа отримала українську оцінку.

"Президент та його команда, як і раніше, віддані ідеї продовжувати відігравати конструктивну роль у припиненні війни між Росією та Україною, і він залишається оптимістом щодо того, що ми зрештою досягнемо мирної угоди", - сказав він.

У зазначеному документі також містяться попередження про те, що Кремль може спробувати компенсувати свої труднощі, посиливши кампанію з вербування контрактників у свою армію і, можливо, розпочавши примусову мобілізацію ще до 500 000 осіб після вересневих виборів.

Це може статися на тлі високих втрат Росії на фронті, які, за українськими даними, викладеними в документі, лише у липні склали близько 42,8 тисяч осіб.

В документі також детально описані результати української кампанії далекобійних ударів по РФ. Зокрема стверджується, що удари по російській нафтовій інфраструктурі скоротили нафтопереробні потужності країни-агресора більш ніж на 30%, а економічні втрати оцінюються приблизно в 15 мільярдів доларів. Згідно з документом, Україна також атакувала приблизно 200 суден, пов'язаних з тіньовим флотом Росії в Чорному та Азовському морях.

Разом з тим документ попереджає керівництво США про гострий дефіцит ракет-перехоплювачів Patriot в Україні.

Війна в Україні: останні новини

Як писав УНІАН, Москва відхилила пропозицію України та Туреччини щодо припинення бойових дій у Чорному морі, заявивши про недоцільність повернення до "Чорноморської ініціативи". В МЗС РФ кажуть, що Росія не отримувала жодного офіційного документа від Анкари, а Сергій Лавров взагалі звинуватив Україну у початку війни на морі.

Також ми писали, що Росія розгорнула кампанію ударів по вантажних суднах біля берегів України, що фактично зупинило судноплавство до Одеси та загрожує світовим продовольчим ланцюгам. За даними української влади, у червні та липні було атаковано щонайменше 50 суден, загинули понад 30 цивільних.

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