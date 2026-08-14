США вирішили перевірити союзників по НАТО на лояльність до Трампа, - Bloomberg

Союзники сприйняли цю ініціативу вкрай негативно, розцінивши її як спробу пов’язати американські гарантії безпеки з політичною лояльністю.

Адміністрація США розіслала союзникам по НАТО анкету, щоб оцінити рівень їхньої підтримки зовнішньої політики лідера Сполучених Штатів Дональда Трампа. Про це пише Bloomberg.

У документі, який потрапив до розпорядження агентства, Вашингтон цікавиться, чи висловлювала та чи інша країна публічну підтримку зовнішній політиці США.

Там запитують, чи вводили союзники заборони на використання баз американськими військовими, зокрема під час операцій Вашингтона в Ірані та Венесуелі. Також для США важливо, чи витрачають країни кошти на американських оборонних підрядників.

Відео дня

За словами співрозмовників видання, союзники вкрай негативно сприйняли цю ініціативу, розцінивши її як спробу змусити їх продемонструвати ідеологічну лояльність в обмін на захист з боку США.

Зазначається, що опитувальник з’явився на тлі рішення США переглянути американську військову присутність у Європі. Передбачається, що до грудня Вашингтон істотно скоротить чисельність своїх військових та озброєння в регіоні.

Важливо, що спроби США пов’язати свої зобов’язання перед союзниками по НАТО з ідеологічною лояльністю можуть повністю змінити трансатлантичні відносини, що склалися після Другої світової війни. Вони ґрунтувалися на американських військових гарантіях, які дозволяли країнам-учасницям альянсу мати політичні розбіжності між собою, але не ставити під загрозу сам союз.

США та НАТО

Раніше повідомлялося, що на початку війни США в Ірані Трамп очікував від союзників по НАТО допомоги, однак не отримав її. Хоча європейські лідери й почали збільшувати військові видатки. Тим часом Україна, яку адміністрація Трампа розглядала як отримувача допомоги, прийняла цей виклик, вперше здійснивши атаку на іранське судно в Каспійському морі.

Вас також можуть зацікавити такі новини: