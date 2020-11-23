За словами екологів, комунальники отримали дозвіл тільки на підрізування тополі, а не на його повне знищення.

У центрі Одеси комунальники знищили унікальне дерево-пам'ятник-найтовстішу тополю України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це в соціальних мережах повідомили кілька очевидців.

Як повідомив, зокрема, громадський діяч, екскурсовод Олександр Бабич, на дрова "пущено знамените дерево - "Пушкінська Тополя", відома також, як "Канадська Тополя".

"Найтовстіша Тополя України пущена на дрова!!! Пушкінська Тополя, найтовстіша Тополя України, "Тополя любові", як її тільки не називали. А тепер спиляли! Найбільше дерево міста під ніж... " - написав він, уточнивши, що сьогодні про це дізналася гід Анна Купрій. Жінка виявила пошкоджене дерево, коли привела до нього туристів.

За словами керівника громадської організації "Зелений лист" Владислава Балінського, дозвіл було отримано комунальниками на санітарне підрізування тополі, але виконали її не фахівці комунального підприємства «Міськзелентрест».

Громадський діяч вважає, дерево, яке є пам'яткою природи і охороняється законом України, знищили нарочито.

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"Це не санітарне підрізування, А знищення дерева! Тепер, найбільше і легендарне Одеське дерево-пам'ятник Канадська тополя загине в муках роки через три. У будь-якому випадку ЖУ" Ренесанс-92 "(саме вони понівечили дерево) своє завдання виконали!» - акцентує Балинський.

Він пояснює, що, згідно з порядком утримання та догляду за зеленими насадженнями, пошкодження понад 1/3 скелетних гілок кваліфікується як пошкодження до ступеня «не зупинки зростання». За це передбачено покарання аж до кримінального.

"Однак, самому дереву і красивій Одеській легенді це вже навряд чи допоможе», - зазначив керівник організації.

Канадська Тополя - що це за дерево

Канадська Тополя - ботанічна пам'ятка природи місцевого значення-знаходиться в центрі Одеси, на вул. Торговій. Вік дерева близько 200 років. Обхват стовбура - кілька метрів, висота до недавнього часу була понад 40 м.

За деякими даними, отриманий шляхом схрещування тополі чорної і тополі дельтовидної в 1750 році у Франції.

Унікальне дерево внесено в туристичні маршрути. Згідно з однією з легенд, поет Олександр Пушкін залазив по цьому дереву у вікно дружини комерсанта Резніча. За іншою легендою, Пушкін на честь цієї жінки посадив вказану Тополю.

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Автор: Лариса Козова