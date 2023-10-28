Навіть відновлюється річка Кам’янка, яку затопили у 1956 році, коли будували Каховську ГЕС.

На місці Каховського водосховища, яке у червні зруйнували російські терористи, відновлюється унікальна рослинність.

Про це повідомляє Українська природоохоронна група – UNCG. Зазначається, що науковці продовжили моніторинг дна Каховського водосховища, який розпочали одразу після підриву дамби Каховської ГЕС.

"Ще 10 червня ми заклали на дні водосховища ділянки для дослідження сукцесійних процесів: відібрали ґрунти й подивились, які є рослини в стадії паростків. Минуло 3,5 місяці та ми знову вирушили в експедицію. Які висновки? На території по суті осушеного водосховища відбувається формування нашої аборигенної рослинності", - йдеться у повідомленні.

Відео дня

За словами науковців, у біотопах (ділянки природного середовища) вже зафіксовано понад 65 видів рослин. Фахівці зафіксували на відео, як формується молодий заплавний вербовий ліс, а там, де "черепашки", формуються ділянки прибережно-черепашкових біотопів з розрідженою рослинністю.

Також зараз відновлюється річка Кам’янка, яку затопили у 1956 році, коли будували Каховську ГЕС.

Науковці наголошують, що засолених ділянок немає, уся територія заростає, але щільність заростання різна: на мулах ─ велика, а там, де черепашкові ліси, заростання йде повільніше.

Природоохоронна група ще вивчає, як відновлюється і відновлюватиметься рослинність на цій території, однак вже зараз стверджують, що тут не буде ані опустелювання, ані великого наступу агресивних інвазійних рослин.

"Ба більше, тут уже відновлюються біотопи Бернської конвенції, які охороняються. Наші наукові дослідження, імовірно, побачать світ уже у 2024 році", - запевняють фахівці.

Каховська ГЕС – що треба знати

Будівництво Каховського гідровузла почалося у вересні 1950 року відповідно до постанови Ради Міністрів СРСР "Про будівництво Каховської гідроелектростанції на Дніпрі, Південноукраїнського каналу, Північнокримського каналу й зрошення земель південних районів України й північних районів Криму".

ГЕС будували на місці українського історичного краю — Великого Лугу, саме тут розташовувалась низка Запорізьких Січей. З початком будівництва луг повністю пішов під воду разом з великою козацькою спадщиною. Під час спорудження гідроелектростанції викопали близько 800 млн кубічних метрів ґрунту, затопили десятки тисяч га лук та 2,8 тис. га ріллі. Не пошкодували й сотні сіл — 37 тис. людей опинилися без даху над головою. Людей примусово перемістили в нові поселення на узбережжі.

19 жовтня 1959 року Каховську ГЕС прийнято в промислову експлуатацію. Каховське водосховище стало одним із шести великих водосховищ у каскаді на річці Дніпро. Розташоване у Запорізькій, Дніпропетровській та Херсонській областях. Мало довжину 240 км, площу дзеркала — 2155 кв. км, повний об'єм складав 18,19 куб. км, корисний — 6,8 куб. км.

Нагадаємо, у ніч на 6 червня 2023 року російські окупанти підірвали дамбу Каховської ГЕС, що стало причиною масштабної техногенної катастрофи. Штучна повінь затопив десятки населених пунктів на правому та лівому берегах Дніпра. Загинули люди, водою було зірвано тисячі тонн ґрунту разом зі всіма живими істотами та рослинами. Були розмиті АЗС, хімічні склади, скотомогильники, вигрібні ями тощо. Все це потрапило до акваторії Чорного моря, для відновлення середи якого, на думку екологів, знадобляться роки. Зокрема, на узбережжя Одещини всі показники морської води були значно перевищені за граничними концентраціями – фосфати, нітрити, залізо, нафтопродукти тощо.

Деякі науковці наголосили, що трагедія сталася двічі: вперше, коли ГЕС почали будувати, вдруге – коли дамбу підірвали росіяни.

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