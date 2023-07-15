Фахівці побоюються, що важкі метали вбере в себе риба.

У Дніпрі та Дніпро-Бузькому лимані після теракту на дамбі Каховської ГЕС виявили небезпечні речовини, зокрема хром.

Доктор біологічних наук, провідний науковий співробітник інституту зоології ім. Шмальгаузена НАН України Павло Гольдін нагадує, що відразу після теракту велика маса прісної води пішла у Чорне море. Зокрема брудна прісна вода затопила Одеську затоку та просунулась далі на південь - щонайменш до Дністровського лиману.

За даними Гольдіна, наразі змінився напрямок вітру, який відніс пласти прісної води до відкритого моря, де вона частково змішалась з соленими водами.

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"З цими масами прісної води до моря потрапила величезна кількість біогенних елементів, фосфатів, нітратів і інших елементів, а також декілька важких металів. Зокрема було зафіксовано підвищення концентрації хрому у пониззях Дніпра та Дніпро-Бузькому лимані", - каже фахівець.

Прямо зараз вся маса цих біогенних елементів знаходиться у Чорному морі та може спровокувати певні зміни в екосистемі. Вчений нагадав, що в попередні тижні спостерігалося масове цвітіння синьо-зелених мікроводоростей, походження яких - дніпровське.

"Зараз йому на зміну може прийти цвітіння інших видів водоростей і також в екосистему підуть продукти розпаду цих біогенних речовин та токсинів, які потрапили. І ми можемо спостерігати наступну хвилю наслідків", - наголошує Гольдін.

Один із таких наслідків - замор риби, який цьогоріч може бути дуже масштабним саме через теракт на дамбі. Крім того, фахівці вважають, що токсичні речовини накопляться у тканинах мешканців Чорного моря - спочатку - планктонних організмів, молюсків, потім - риби.

Наслідки теракту на Каховській ГЕС - головне

В ніч на 6 червня окупанти підірвали греблю Каховської ГЕС, що призвело до глобальної екологічної катастрофи. Знищені унікальні заповідні землі разом з безліччю тварин і птахів, а у Чорне море увірвався токсичний потік – тисячі тонн хімікатів, каналізаційних відходів, загиблих тварин, вирваних з корінням дерев, отруйних мулових відкладень, в яких міститься дуст, тощо.

На думку фахівців Українського національного центру екології моря, токсичні речовини тампонуються, в тому числі на морському дні, але обов’язково проявлять себе за певних умов. Зокрема, це може статися восени, коли почнуться потужні шторми.

Вчені вважають, що рік неможна купатися та рибалити у Чорному морі, зокрема біля Одеси. Вони кажуть, що море колись переробе все сміття, яке наразі у нього потрапило, але це займе дуже великий час.

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