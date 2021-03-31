Аби врятувати ситуацію, пожежники покликали на допомогу колегу на ім'я Джессі Джонсон, який захоплюється бджільництвом.

В американському місті Лас-Крусес, штат Нью-Мексико, 15 тисяч бджіл залетіли в припаркований біля магазину автомобіль.

Про це повідомляє People.

28 березня в пожежну службу міста надійшло звернення від водія, який повернувся з торгового центру і помітив рій бджіл у своєму автомобілі.

Рятувальники прибули на місце і огородили територію, щоб забезпечити безпеку інших покупців.

Після цього пожежники покликали на допомогу колегу на ім'я Джессі Джонсон, який захоплюється бджільництвом. До речі, в той день у нього був вихідний.

Пожежний прибув на місце з особистим обладнанням: вуликом, маслом лемонграсу, рукавичками і захисним костюмом.

Джонсону вдалося помістити рій у вулик за дві години, після чого він перевіз бджіл до себе на пасіку.

За цей час комахи встигли вжалити охоронця торгового центру. Про інших постраждалих не повідомляється.

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Автор: Денис Прядко