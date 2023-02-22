Йдеться як про хатніх, так і про диких і свійських тварин.

В умовах продовження руйнівної війни Росії проти України кожного місяця понад тисяча тварин з прифронтових зон потребують серйозного лікування.

Про це за результатами проведеного дослідження повідомила зоозахисна організація UAnimals.

"Йдеться як про хатніх, так і про диких і свійських тварин. До того ж, з повномасштабним вторгненням побільшало покинутих безпритульних собак та котів, частина з яких потрапляють під машини і потребують складних операцій. Ми наголошуємо, що кожне життя важливе. Тварини стали заручниками цієї війни і не можуть обійтись без нашої допомоги. Ми вдячні всім, хто долучається до ініціатив і акцентуємо, що не буває малої допомоги. Кожен ваш внесок допомагає рятувати життя", - йдеться в повідомленні.

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Щоб забезпечити медичну допомогу постраждалим від війни тваринам, мережа магазинів MasterZoo та Всеукраїнський гуманістичний рух UAnimals за підтримки Visa запускають другу хвилю благодійного проекту "Лапка турботи". Долучитись до ініціативи "Лапка турботи" можна, придбавши благодійну наліпку за 10 грн в мережі магазинів MasterZoo або на сайті. Компанія подвоїть кожен внесок українців.

"Якщо наліпку оплатити карткою Visa, сума благодійного внеску подвоїться додатково. Таким чином, замість 10 гривень на благодійність надійдуть 40 гривень. Обмежень у кількості наліпок немає - можна допомогти на будь-яку суму", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що перша хвиля проекту "Лапка турботи" тривала протягом серпня-жовтня 2022-го. У рамках ініціативи було зібрано понад півмільйона гривень. За ці кошти зоозахисникам вдалося простерилізувати та вакцинували 251 тварину у Запоріжжі, Чернівцях, Куп‘янську, Добропіллі, Дружківці, Кропивницькому та Шостці. Ще понад 400 тварин отримали допомогу у закупівлі ліків, препаратів для обробки, лікувальних кормів, пелюшок та памперсів. Крім того, гроші спрямували на лікування важкохворих та травмованих тварин із притулків Миколаївської, Запорізької, Кіровоградської, Донецької області.

"Дякуємо всім небайдужим, хто вже відгукнувся та приєднався до допомоги нашим хвостатим друзям! У 2022-му "Лапку турботи" підтримали близько 40 тисяч українців, завдяки яким ми передали на благодійність понад 545 тисяч гривень. Ми раді, що ініціатива розвивається і хочемо, аби якомога більше тварин отримали шанс на повноцінне життя", - зазначив директор напряму e-commerce всеукраїнської мережі зоомаркетів MasterZoo Денис Рогачев.

Вплив війни на тварин в Україні: деталі

Наразі понад 80 видів тварин в Україні перебувають на межі зникнення через збройну російську агресію. Протягом перших місяців вторгнення росіяни встигли окупувати 8 заповідників і 12 національних парків. Представники руху UAnimals створили за допомогою штучного інтелекту їх зображення для того, щоб звернути увагу людей на проблему.

Через повномасштабне вторгнення РФ в Україну у притулках кількість бездомних тварин збільшилася на 60% від початку 2022 року.