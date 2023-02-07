Багато українців, які були змушені евакуюватися через вторгнення росіян в Україну, просто полишили своїх хатніх улюбленців напризволяще.

Через повномасштабне вторгнення РФ в Україну у притулках кількість бездомних тварин збільшилася на 60% від початку 2022 року.

Як зазначається на сторінці зоозахисної організації Save Pets of Ukraine, наразі у тилових областях держави кількість тварин у притулках зросла на 20-30%, у зооволонтерів з прифронтових областей на 60%, а у притулках біля фронту – на 100%.

Всього організація провела перепис 510 українських притулків для тварин та з'ясувала, що станом на січень 2023 року 25 799 собак та 19 473 котів перебувають під наглядом волонтерів. Їх чисельність постійно збільшується.

Відео дня

"Через брак місць у притулках активніше застосовуються гібридні форми опіки: перетримка, годівля тварин на вулиці", – йдеться у дослідженні.

Зоозахисники кажуть, що переважно до притулку потрапляють саме домашні тварини, яких люди просто полишили під час евакуації через повномасштабну агресію РФ.

Також війна негативно вплинула на зоозахисні програми, які волонтери започаткували, щоб зменшити розмноження безпритульних собак та тварин. Зокрема, йдеться про їхню безкоштовну стерилізацію.

Також закладам не вистачає ресурсів для того, щоб забезпечувати перебування такої кількості тварин. Спостерігається постійний дефіцит ліків, корму, та фахового персоналу, який міг би доглядати за ними. Ситуація погіршується через постійні вимкнення світла.

Притулкам, які перебувають на прифронтових територіях, потрібна термінова евакуація, нагадують зоозахисники.

Збільшення безпритульних тварин через російську агресію

Наразі понад 80 видів тварин в Україні перебувають на межі зникнення через збройну російську агресію. Протягом перших місяців вторгнення росіяни встигли окупувати 8 заповідників і 12 національних парків. Представники руху UAnimals створили за допомогою штучного інтелекту їх зображення для того, щоб звернути увагу людей на проблему.

За даними експертів, Україна ще до початку російського вторгнення входила до топ-10 країн за кількістю безпритульних тварин. Тепер ситуація значно погіршилася. Через це Кабмін ухвалив постанову щодо регулювання чисельності безпритульних тварин. Їх мають відловлювати, лікувати й передавати зоозахисникам, згідно з європейськими практиками.

Вас також можуть зацікавити новини: