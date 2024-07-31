Однак із заяви МОЗ так і не стало зрозумілим, чи є це конкретне відео фейком, чи ні.

В мережі з’явилося відео із величезними отруйними павуками, яких буцімто помітили на Київщині.

Так, на оприлюднених кадрах видно, як на грядках поміж часнику бігає великий сірий павук, якого закадровий голос називає тарантулом. Також чітко помітною є нора в землі, звідки, за словами закадрового голосу, цей павук і виліз.

"Це тарантул. У нас вже з’явилися. Це в Криму, на півдні я таких бачив", - каже оператор.

Тим часом у Міністерстві охорони здоров’я стверджують, що Росія запустила фейк про буцімто нашестя отруйних павуків в Україні.

"Щойно спростували міф про епідемію гарячки Денге в Україні, як підвезли новий – нашестя отруйних павуків. Причому ця "епідемія", в їхній хворобливій уяві, походить з тих самих американських біолабораторій, звідки вилітали бойові голуби! Добре, що хоч не гібрид павука і голуба", – повідомляє прес-служба МОЗ.

В медичному відомстві наголошують, що масових звернень по меддопомогу через павуків не було. Єдиний випадок із укусом павука каракурта зафіксований в Одеській області. Постраждалий наразі отримує необхідну допомогу в лікарні, і його стан стабільний.

"Цьогорічна спека дійсно активізувала павуків, але не більше того. Летальних випадків не було. Тож, якщо вам раптом "пощастить" зустрітися з отруйним павуком, не панікуйте – просто зверніться до медиків. Випадки, коли укуси найотруйнішого павука в Україні призводять до смерті, практично не трапляються", – кажуть в МОЗ.

Інші кліматично-екологічні негаразди в Україні

Як писав УНІАН, останнім часом на півдні України спостерігається масовий замор риби – окрім спеки на фауну серйозно впливають бойові дії, які ведуться через повномасштабне вторгнення РФ.

Також ми розповідали, що у Національному природному парку "Тузлівські лимани" на Одещині Чорне море викинуло на узбережжя тисячі крабів. Зі слів відпочиваючих, на рекреаційній зоні в перший день цієї події також було багато бичків, хамси та атерини – їх відрами зібрали відпочиваючі. Також рибою харчувалися багато птахів. За словами екологів, такі природні явища з'являються періодично і переважно влітку, але вони не є загрозливими для популяцій морських створінь.

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