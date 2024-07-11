У Чорному морі весь час відбуваються вибухи, що дуже серйозно впливає на фауну.

Останнім часом на півдні України спостерігається масовий замор риби - окрім спеки на фауну серйозно впливають бойові дії, які ведуться через повномасштабне вторгнення РФ.

У прямому ефірі телемарафону речника ВМС ЗСУ Дмитра Плетенчука попросили прокоментувати проблему якості риби, яка водиться у Чорному морі. Зокрема, йшлося за інформацію про викидання риби на узбережжя, в тому числі на Миколаївщині.

За словами речника, у Миколаївській області влітку, у таку спеку, буває замор риби, але свою частку у руйнівні процеси вносить й війна. "Звичайно, екологія не покращується внаслідок бойових дій… Рахуючи те, що у Чорному морі весь час відбуваються якісь вибухи, це на фауну впливає дуже серйозно", - сказав Плетенчук.

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За даними Державної екологічної інспекції Південно-Західного округу, кілька днів тому на березі річки Південний Буг у мікрорайоні Матвіївка в Миколаєві зафіксовано масовий мор риби породи "бичок" та мальків різних порід риб. Були відібрані проби з метою встановлення причини замору водних біоресурсів.

В результаті виявлено перевищення гранично допустимих концентрацій по азоту амонійному в 3 рази. "Також виявлено зниження розчинного кисню в 1,5 раза внаслідок аномально високої температури повітря", - йдеться у повідомленні.

Також йдеться, що 2 липня були відібрані проби води Хаджибейського лиману в Одеській області через замор водних біоресурсів біля села Паліївка. "Виявлено перевищення гранично допустимих концентрацій по азоту амонійному в 66 разів", - наголосили екологи.

За словами спеціалістів, амонійний азот належить до біогенних елементів, що беруть участь у процесах біогеоценозу. Речовина міститься у більшості водойм, проте його вміст коливається залежно від сезону та навколишнього оточення, пов'язаного з діяльністю підприємств. Так, навесні його концентрація зменшується, влітку збільшується. Насамперед це відбувається через бактеріальне розкладання органічних речовин. При підвищеному вмісті амонію санітарний стан водойми різко погіршується.

Окрім того, у лимані виявлено зниження розчинного кисню в 1,3 раза внаслідок високої температури повітря, що призводить до загибелі водних біоресурсів.

Новини півдня

Нагадаємо, раніше на Одещині на узбережжі знайшли тисячі крабів. Біологи виявили серед них мармурового, кам'яного та крабів плавунців.

Зазначалося, що на рекреаційній зоні Катранка та Расейка також знайшли багато бичків, хамси та атерини, відвідувачі збирали їх відрами.

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